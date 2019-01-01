جريزمان: لا أستطيع المساومة على مركزي

جريزمان يشرح سبب معاناته مع ميسي وسواريز في برشلونة

قال نجم نادي برشلونة أنطوان جريزمان إنه لا يستطيع المساومة من أجل الحصول على مركز أساسي في تشكيلة الفريق الكتالوني.

وكان جريزمان قد انضم إلى برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل دفع شرطه الجزائي المقدر بـ 120 مليون يورو.

ولم يقدم جريزمان الأداء المنتظر منه نظرًا لأنه لا يلعب في مركزه الذي اعتاد عليه خلال السنوات الأخيرة، وهذا ما لمح له النجم الفرنسي بأنه غير مرتاح في مركزه الجديد.

وأضاف: "لا أستطيع المساومة على دوري في برشلونة من خلال تقديم طريقة لعب لم أعتد القيام بها، هذا شيء يفقدني ما أستطيع أن أفعله"

وتابع: "أحب اللعب من لمسة أو لمستين وعدم إبقاء الكرة في قدمي طويلًا، هذا ما اعتدت القيام به سواء مع أتلتيكو مدريد أو في منتخب فرنسا"

وأردف: "ما أحبه هو أن نتناقل الكرة كفريق بشكل سريع، وأن يكون لدي حرية في الحركة في الأمام، هذا ما أظهرني بالشكل الأفضل خلال مسيرتي"

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يذكر أن المدرب إرنستو فالفيردي قد عاد بجريزمان إلى مركزه القديم والذي لم يلعب فيه منذ العام 2014 حين كان جناحًا أيسر في ريال سوسيداد.