هل ينجح جريزمان في فك عقدة "كامب نو"؟

جريزمان فشل في تسجيل أي هدف على كامب نو خلال مسيرته

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يستعد أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، لخوض أول مباراة رسمية له رفقة النادي الكتالوني على ملعب "كامب نو" بمواجهة ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

جريزمان انضم إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد كسر عقده مع أتلتيكو مدريد.

ولم ينجح أنطوان في هز الشباك بملعب "كامب نو" ولا مرة في مسيرته حتى أنّه حينما أحرز ضد أرسنال في كأس خوان جامبر الأخيرة أُلغي الهدف بداعي التسلل.

وخلال مسيرته مع ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، فشل أنطوان في تسجيل أي هدف ضد البلوجرانا على ملعب "كامب نو".

صاحب الـ 28 عامًا لعب 26 مباراة ضد برشلونة مسجلًا 6 أهداف فقط جاءت كلها خارج "كامب نو" منها 3 أهداف بقميص الروخي بلانكوس في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الملك و3 أهداف بقميص الفريق الباسكي بهدف في الكأس وهدفين في الليجا.

ولم يسجل أي هدف مع أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الليجا رغم أنّه خاض 10 مباريات كاملة ضد البلوجرانا.

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وفي 13 زيارة قام بها أنطوان إلى كامب نو فشل في تسجيل أي هدف مكتفيًا بصناعة 3 أهداف فقط.

وقد تكون فرصة جريزمان أفضل بالتسجيل في ملعب "كامب نو" بعد انضمامه إلى برشلونة وربما يقص الشريط ضد ريال بيتيس.

جدير بالذكر أنّ برشلونة خسر المباراة الافتتاحية في الليجا ضد أتلتيك بلباو وهي المرة الأولى منذ موسم 2008-2009 تحت قيادة بيب جوارديولا.