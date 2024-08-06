مستخدمًا "العنكبوت".. جريزمان يعلن إتمام الصفقة الأغلى بالميركاتو الصيفي!

الإعلان الرسمي يقترب!

استخدم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، حسابه على منصة "إكس" للإعلان عن الصفقة الأكبر على الإطلاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من حيث القيمة المالية لها.

خوليان ألفاريز، هو الاسم الذي لم يتوقعه أحد، ليكون اللاعب الأغلي بالميركاتو الصيفي حتى الآن، حيث تشير كل التوقعات إلى أنه أصبح على أعتاب التوقيع بشكل رسمي لأتلتيكو مدريد قادمًا من مانشستر سيتي.

جريزمان حرص على توجيه رسالة عبر حسابه الشخصي، تضمنت ثلاثة رموز منها رمز"العنكبوت" وهو اللقب الشخصي الذي اكتسبه ألفاريز خلال مسيرته، وأظهر المهاجم الفرنسي تحمسه الشديد لهذه الصفقة، ليكون الأرجنتيني شريكًا له بهجوم فريق المدرب دييجو سيميوني.

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وجاءت تغريدة جريزمان بالتزامن مع ما أعلنه الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" حول توصل أتلتيكو لاتفاق نهائي مع سيتي على ضم اللاعب، بقيمة مالية تصل إلى 75 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليونًا كمتغيرات مستقبلية.

ومن جانبه وافق صاحب الـ24 سنة على الشروط الشخصية مع النادي الإسباني، من أجل التوقيع على عقد مدته 5 سنوات، بعد عدة محادثات أجريت مع وكيل أعماله خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر أن ألفاريز انتقل إلى سيتي في يناير 2022 مقابل 21.40 مليون يورو، ونجح في تسجيل 36 هدفًا في 103 مباريات مع الفريق الإنجليزي بكل البطولات، ويعتبر السبب الرئيسي في رحيله هو الرغبة في لعب دور المهاجم الرئيسي بدلًا من دوره الثانوي في ظل تواجد النرويجي إرلينج هالاند بفريق المدرب بيب جوارديولا.