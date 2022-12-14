"جريزمان جعلنا نشاهد بلاتيني وزيدان في لاعب واحد"

علي سمير
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ANTOINE GRIEZMANN FRANCEGetty Images
كأس العالمفرنسا vs المغربفرنساالمغربأنطوان جريزمان

مستويات مبهرة للنجم الفرنسي في مركزه الجديد

انهال كريستوف دوجاري أسطورة كرة القدم الفرنسية، بالمديح على أنطوان جريزمان بسبب مستواه الحالي مع فرنسا في كأس العالم قطر 2022.

رغم تصدر كيليان مبابي للعناوين في المونديال، إلا أن جريزمان قدم مستويات مبهرة خلال تواجده مع الفريق في مركز صانع الألعاب، وفقًا لرؤية المدرب ديدييه ديشان.

وقال دوجاري في تصريحات لـ"RMC Sport" عن أداء جريزمان:"يقدم مستويات استثنائية منذ بداية البطولة، وأشعر بلمسة زين الدين زيدان عندما أراه مع فرنسا في المونديال الحالي".

وأضاف:"دائمًا يتمتع بالإيقاع السليم والتمريرات الدقيقة، فرنسا لن تقدم نفس المستوى من دونه، غالبًا ما نفتقر للإيقاع في وسط الملعب، ولكن بمجرد أن يلمس أنطوان الكرة فإنه يضع إيقاعًا على كل تمريرة، أرى ما يفعله بمثابة المزيج من ميشيل بلاتيني وزيدان".

يذكر أن مهاجم أتلتيكو مدريد نجح في صناعة 3 أهداف في 4 مباريات بكأس العالم، وخلق 17 فرصة منذ ظهوره بمركزه الجديد في وسط الملعب.

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  • 78766فرنسا، 2018
  • 56614ألمانيا، 2014
  • 107615إسبانيا، 2010
  • 38865إيطاليا، 2006
281860 الأصوات
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