جريزمان لم يعد لبرشلونة من مدريد

لماذا غاب جريزمان عن تدريبات النادي الكتالوني؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

بقى أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، في العاصمة الإسبانية مدريد ولم يعد مع بعثة الفريق لكتالونيا استعدادًا لمواجهة إنتر.

برشلونة خرج منتصرًا للمرة الأولى خارج "كامب نو" منذ أبريل الماضي بعد الفوز بثنائية نظيفة على خيتافي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ جريزمان لم يتواجد في بعثة الفريق الكتالوني عقب مباراة خيتافي وذلك بعد أن طلب إذنًا من إدارة النادي.

وأوضحت أنّ اللاعب لا يزال في مدريد لإنهاء بعض الأمور الشخصية ولن يتواجد في تدريبات الفريق الصباحية.

الصحيفة أكدت أنّ جريزمان سوف يعود غدًا، الإثنين، استعدادًا لمواجهة إنتر في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويقاتل ليونيل ميسي وجوردي ألبا للحاق بمباراة إنتر بينما من المتوقع ابتعاد عثمان ديمبيلي عن الملاعب لمدة شهر.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعادل في لقاء الجولة الأولى رفقة بوروسيا دورتموند ويمتلك جميع الفرق في المجموعة نقطة واحدة.