رئيس أتلتيكو: قضية جريزمان مستمرة ورونالدو سيحظى باستقبال جيد

قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن الإجراءات مستمرة في قضية انتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة.

المهاجم الفرنسي انضم للنادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الماضي، بعد تفعيل الشرط الجزائي بعقده مع أتلتيكو بـ100 مليون يورو.

سيريزو أبدى اعتراضه على هذه القيمة، مطالباً بالحصول على 300 مليون وفقاً للاتفاق بين اللاعب وناديه في مارس الماضي.

وقال رئيس أتلتيكو في تصريحات نشرتها صحيفة "as" الإسبانية:"المحامون بالنادي يعملون من أجل التوصل لحل بهذه القضية والإجراءات مستمرة".

وأضاف:"لم أتخيل يوماً ما أننا سنتحدث عن مبلغ 300 مليون يورو نظير انتقال لاعب، ولكنها كرة القدم في الوقت الحالي".

وأما عن مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا:"لدينا ثقة كبيرة جداً ونحن على أتم الاستعداد لهذا النوع من المباريات، قضوا علينا العام الماضي ونريد التعويض".

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اللعب أمام كريستيانو رونالدو:"لاعب رائع وأحد أفضل النجوم في تاريخ اللعبة، سيتم استقباله بطريقة جيدة من مشجعينا".

وفي نهاية حديثه أعرب رئيس النادي الإسباني، عن تحمسه لرؤية مهاجم الفريق الشاب جواو فيليكس، وإمكانية وصوله لمستوى مواطنه البرتغالي رونالدو في المستقبل.