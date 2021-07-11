خوفًا من تكرار سيناريو مآسوي آخر..

استقر نجم برشلونة أنطوان جريزمان على وجهته المقبلة في حال أن خضع لرغبة إدارة النادي الكتالوني في مغادرة كامب نو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت الأنباء الأخيرة من الصحف الإسبانية قد أشارت إلى أن برشلونة يسعى لبيع جريزمان من أجل حل الأزمة الاقتصادية في النادي وتخفيض سقف الرواتب.

وعلى الرغم من تأكيدات جميع المصادر أن جريزمان لديه رغبة في الاستمرار بالبرسا، إلا أن اللاعب لا يمانع الرحيل إذا كانت هذه هي رغبة إدارة جوان لابورتا.

ما هو النادي الذي اختار جريزمان الانتقال إليه؟

صحيفة "سبورت" الكتالونية كشفت في تقرير لها أن جريزمان يراهن على العودة مجددًا إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

لكن في برشلونة، هناك شكوك كثيرة حول هذه الصفقة، فلا يريد النادي تكرار ما حدث مع لويس سواريز الموسم الماضي بمنحه لخصم مباشر كالروخي بلانكوس.

هذا إلى جانب أن أتلتيكو مدريد يود أن يقوم بالصفقة بصيغة التبادل، مع عدم طرح أسماء يحتاجها برشلونة، حتى خيار ساؤول نيجويز تراجع في الساعات الماضية.

ما هي الأندية الأخرى المهتمة بجريزمان؟

أتلتيكو مدريد ليس النادي الوحيد الطامح للتعاقد مع جريزمان، حيث تشير سبورت إلى أن مانشستر سيتي وتشيلسي لديهما الرغبة في التعاقد مع الدولي الفرنسي أيضًا.

كما يحظى صاحب الثلاثين عامًا باهتمام من يوفنتوس، لكن هذا يتوقف في المقام الأول على مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو، فإن رحل سيكون الفرنسي هو بديله.

جميع أولئك المهتمون بالتعاقد مع جريزمان لم يتخذوا خطوات فعلية للتعاقد معه مثلما فعل أتلتيكو مدريد، إلا أنهم يبقون في الصورة كخيارات محتملة له ومعهم مانشستر يونايتد.

هل يريد برشلونة رحيل جريزمان؟

في الواقع يرحب برشلونة كثيرًا ببيع جريزمان، إدارة لابورتا تؤمن أن مغادرته وسيلة مناسبة جدًا لحل الأزمة الاقتصادية من الناحية الرقمية.

ولم ينجح جريزمان في تقديم الأداء المتوقع منه في برشلونة بعدما دفع النادي الكتالوني لجلبه إلى كامب نو 125 مليون يورو في صيف 2019.

أما اللاعب نفسه، فهو "مرن"، إن وجد أنه لا مفر من الرحيل فسيبدأ في دراسة الحلول بكل واقعية بعيدًا عن العواطف أو التمسك بالبقاء في كتالونيا.

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