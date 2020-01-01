جريزمان: أستمتع باللعب مع ميسي

القدم اليُمنى خانتني..

أعرب أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، عن سعادته باللعب بجوار ليونيل ميسي، مُعتبرًا أن تفاهمًا قد بدأ في الظهور بينهما في الفترة الأخيرة.

تصريحات جريزمان تأتي على خلفية الانتصار الهام الذي حققه برشلونة على خيتافي بهدفين لهدف، وكان جريزمان هو من افتتح التسجيل في الدقيقة 33.

الدولي الفرنسي في تصريحات للصحافة قال "إنهم فريق صعب، يقومون بالضغط بشكل جيد، لكننا حاولنا أن نبقى هادئين وأن نمرر الكرة.".

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كما أضاف "وضعي في برشلونة؟ أنا سعيد للغاية وأستمتع جدًا بوجودي هنا.".

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"أنا هُنا منذ سبعة أشهر، أستمتع أنا وميسي بالعمل سويًا للغاية، وبالطبع فإن الأمور ستتحسن أكثر في المرحلة المقبلة."

جريزمان كان بمقدوره حسم المباراة بهدف ثالث في أكثر من فرصة لكنه لم يستطع ذلك، وبالنسبة له فإن ذلك حدث بسبب ضعف قدمه اليُمنى واعتبر أنه في حاجة إلى مزيد من التدريب على التسديد بها.

صاحب الـ27 عامًا أتم حديثه قائلًا "عليّ أن أعمل جيدًا على قدمي اليُمنى، كنت أريد أن أسدد ولكن أتت التسديدة ضعيفة للغاية وذهبت خارج الملعب.".

يذكر أن فوز برشلونة قد جعله يتساوى في النقاط مع ريال مدريد مؤقتًا إلى حين خوض كتيبة زين الدين زيدان مباراتهم في هذه الجولة أمام سيلتا فيجو يوم الأحد.