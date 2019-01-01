جروس ينقل طموحاته للاعبي الأهلي في أول مران رسمي

الأهلي يستعد لمواجهة الحزم في الجولة الثامنة

جول

نقل المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب النادي الأهلي السعودي العائد لقيادة الفريق مُجددًا أول طلباته للاعبي الفريق خلال أول مران رسمي تحت قيادة والذي كان مساء أمس بجدة.

إدارة الأهلي كانت قد تعاقدت مع المدير الفني السويسري للمرة الثالثة، من أجل إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، بعد سوء النتائج تحت قيادة المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وأكد المدرب السويسري أن الهدف الأول للفريق تحت قيادته هو تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2019\2020.

ونقل المدرب السويسري للاعبين قدرتهم على تحقيق هذا الهدف، نظرًا للإمكانيات الفنية الرائعة التي يمتلكها أغلبهم بجانب خبراتهم الكبيرة.

الأهلي يستعد لمواجهة الحزم في الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تُقام يوم السبت المُقبل.

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يُذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة، بينما يتصدر الهلال البطولة برصيد 19 نقطة، ويحتل الوحدة الوصافة برصيد 15 نقطة.