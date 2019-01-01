جروس يفضل إبراهيم حسن عن زيزو أمام نهضة بركان

جروس يسعى للوصول للتشكيل الأفضل أمام نهضة بركان

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يدرس السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك الدفع بإبراهيم حسن، جناح أيمن الفريق أمام نهضة بركان المغربي الأحد المقبل.

وتلقى الزمالك هزيمة صعبة أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على الملعب البلدي ببركان الأحد الماضي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن إبراهيم حسن يقترب من المشاركة أساسيًا أمام نهضة بركان، على حساب أحمد سيد زيزو.

ويسعى الزمالك لمفاجأة الفريق المغربي بهدف مبكر لإرباك حساباته وأخذ خطوة مبكرة نحو اللقب الإفريقي خاصًة وسط جماهيره.

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ونجح الزمالك في مباراة الذهاب في فرض أسلوبه في بعض دقائق اللقاء إلا أن أخر دقيقة شهدت هدف لابا كودجو لاعب نهضة بركان من هجمة مرتدة.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان في لقاء الإياب، الأحد المقبل 26 مايو الجاري، على ملعب "برج العرب" بالأسكندرية.