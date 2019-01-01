جروس يعلن تشكيل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة نهضة بركان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد التشكيل غياب كلًا من محمود عبد الرحيم جنش، بسبب الإيقاف، ومحمود حمدي الونش مدافع الفريق، وظهر أحمد سيد زيزو بالتشكيل الأساسي.

🗒️- عمر السعيد يقود هجوم #الزمالك لمواجهة نهضة البركان في نهائي الكونفدرالية.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/NK8ZgghTLL — جول مصر (@goaleg) May 19, 2019

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: محمود كهربا، عمر السعيد، أحمد سيد زيزو.

وجاء على مقاعد البدلاء: "محمود حمدي الونش، بهاء مجدي، حازم إمام، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، أيمن حفني، حميد أحداد".

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان في مباراة العودة على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية، يوم 26 مايو الجاري.