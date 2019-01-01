جروس يُحذر لاعبي الأهلي من التراخي أمام الجندل

مباراة اليوم التي يخوضها الأهلي ستُقام على ملعب الراقي بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة

حذر المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب نادي الأهلي السعودي لاعبي فريقه من التراخي في المباراة التي يخوضها اليوم أمام الجندل في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

جروس في مران الأهلي الأخير طالب جميع اللاعبين بتقديم كل ما لديهم من أجل بلوغ الدور التالي من مسابقة الكأس.

التقارير أشارت إلى أن جروس أستقر على الدخول في مباراة اليوم أمام الجندل بتشكيلة مختلطة بين الاعتماد على عدد من اللاعبين الأساسيين، وإشراك عددًا من الأسماء البديلة.

الأهلي في الجولة الماضية كان قد تغلب على نادي الاتحاد في ديربي جدة تحت قيادة جروس بنتيجة هدفين مقابل هدف.

يُذكر أن مباراة اليوم التي يخوضها الأهلي ستُقام على ملعب الراقي بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.