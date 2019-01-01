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جروس: لاعبو الزمالك ظهروا كالأسود وغلبوا شراسة النجم

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المدير الفني للزمالك يتغنى بأداء لاعبيه
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أبدى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، سعادته البالغة، بعد تأهل فريقه إلى نهائي كأس الكونفدرالية، على حساب النجم الساحلي التونسي.

جروس قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة للغاية، وحققنا الهدف المطلوب، وهو التأهل للنهائي".

المدرب السويسري وصف لاعبي الزمالك بالأسود، حيث قال: "لاعب الفريق قدموا أداء دفاعي متميز، ونجحوا في التغلب على شراسة النجم الساحلي، وظهروا كالأسود".

المدير الفني للزمالك واصل: "أشكر رئيس الزمالك على الدعم والمساندة، وهدف محمود كهربا كان حاسمًا ومؤثرًا للغاية".

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الزمالك تأهل إلى المباراة النهائية بكأس الكونفدرالية، بعد التغلب على النجم الساحلي بهدف دون رد ذهابًا، والتعادل معه سلبيًا في تونس إيابًا.

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفدرالية، بعد تأهل الأخير على حساب الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

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