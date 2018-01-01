جروس: عرض ليفربول تم التعامل معه كمزحة

متوسط ميدان برايتون يتحث جول عرض ليفربول لضمه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت عدد من التقارير الإنجليزية أن هناك اهتمام من قبل المدرب الألماني يورجن كلوب بنجم وسط برايتون باسكال جروس من أجل ضمه إلى ليفربول خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكانت بعض المصادر المقربة من كلوب قد أكدت في وقت سابق أن المدرب الألماني أبلغ إدارة ليفربول بضرورة التعاقد مع لاعب وسط خلال الميركاتو الشتوي، وقد حدد لهم اسم جروس كأبرز الخيارات.

وقال جروس في تصريحات ردًا على ذلك إنه لا يركز كثيرًا في ما يقال حوله أو حول أي من الفرق في الصحافة، وإنما يفل التركيز فيما يحدث داخل فريقه.

وأضاف: "ليس لدي ما أقوله حول عرض ليفربول، الأمر لم يصلني عن طريق الصحف لأنني لا أقرأها، أحد الأصداقاء من الممكن أن ينقل خبرًا ومن ثم يتحول إلى مزحة"

وتابع: "أنا أستمتع حقًا بما أقدمه في الوقت الحالي، وسعيد جدًا بكوني لاعبًا في صفوف الدوري الإنجليزي الممتاز، وأتمنى تحقيق النجاحات مع برايتون"

يذكر أن ليفربول كان قد تربع على صدارة الدوري منذ أسبوعين، ويسعى من أجل تعزيز صفوف الفريق من أجل الحفاظ عليها وتحقيق اللقب الغائب منذ 28 عامًا.