جروس: النجم الساحلي أقوى من حسنية أكادير، ولن يستسلم أبدًا

مدرب الزمالك يُحذر من المنافس القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر كريستيان جروس المدير الفني للزمالك لاعبيه من صعوبة المواجهة القارية القادمة أمام النجم الساحلي التونسي، مطالبًا بتحقيق انتصار يُساعده في مواجهة الإياب في تونس.

ويستضيف الزمالك على ملعب بترو سبورت الفريق التونسي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم غدٍ الأحد وسط حضور 30 ألف مشجع سمحت بهم السلطات الأمنية المصرية.

وأكد جروس على ضرورة استغلال هذا الدعم الجماهيري الكبير لتحقيق انتصار قوي، مضيفًا "نحن سنواجه منافسًا قويًا لن يقبل الاستسلام بسهولة، هو أحد أقوى الفرق التي واجهناها وأقوى من حسنية أكادير".

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وأضاف المدرب السويسري "خطوة واحدة تفصلنا عن المباراة النهائية للبطولة، لذا نحن مطالبون بالتركيز الكامل واستغلال الفرص والقتال حتى اللحظة الأخيرة، نريد تحقيق فوز يريح الأعصاب قبل موقعة الإياب في تونس".

يُذكر أن الزمالك يدخل المباراة دون نجمه فرجاي ساسي وقائده حازم إمام للإصابة، فيما يبقى موقف مهاجمه خالد بوطيب معلقًا بين اللعب وعدمه حتى اللحظة الأخيرة، أما النجم الساحلي فسيفتقد لخدمات نجمه كريم العريبي فيما يأمل في شفاء محمد أمين بن عمر ولحاقه باللقاء.