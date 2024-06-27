جروح باليد والوجه .. نجم إنجلترا يتعرض لحادث سقوط بدراجته الجبلية!

لاعب المنتخب الإنجليزي يتعرض لحادث بسيط

تعرض أنتوني جوردون لاعب المنتخب الإنجليزي لحادث بدراجته الجبلية، خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده المقام في ألمانيا خلال الوقت الحالي، على هامش المشاركة في يورو 2024.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة سلوفاكيا مساء يوم الأحد المقبل، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم أوروبا.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن أن جوردون سقط عن دراجته الجبلية، أثناء مشاركته في أنشطة وقت التوقف في معسكر إنجلترا.

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وأكدت الشبكة على أن الإصابة التي تعرض لها جوردون ليست موضع شك بالنسبة لمنتخب إنجلترا، أي سيستطيع المشاركة في المباريات القادمة.

وتلقى المنتخب الإنجليزي الكثير من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بعد المستوى الباهت الذي ظهر عليه في منافسات يورو 2024، خاصة بالمباراة الأخيرة ضد سلوفينيا التي انتهت بالتعادل السلبي.