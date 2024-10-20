بسبب مانشيني .. جرس إنذار "جديد" إلى ياسر المسحل قبل مواجهة أستراليا!

السعودية تواجه أستراليا في 14 نوفمبر..

لا تزال الجماهير تترقب موقف المنتخب السعودي، في المرحلة المُقبلة، بعد تصريح ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن حسم مصير المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في ظل نتائج الأخضر بعد مرور أولى أربع جولات من الدور الثالث، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخب السعودي استهل مشواره في التصفيات الآسيوية، بتعادل مفاجئ أمام إندونيسيا (1-1)، في الجوهرة المشعة، وحقق انتصارًا بشق الأنفس على الصين (2-1)، في داليان، ثم عاد إلى جدة، ليلتقى خسارة تاريخية أمام اليابان (0-2)، للمرة الأولى في المملكة، ثم تعادل سلبيًا مع البحرين.

ونشر الإعلامي الرياضي بتال القوس، رسالة إلى رئيس اتحاد الكرة، عبر منصة (إكس)، قائلًا "مضت أربعة أيام بعد تصريح الأستاذ الفاضل ياسر المسحل، حتى الآن لم تصدر القرارات التي أشار إليها، سواءً بتجديد الثقة بالمدرب والجهاز الإداري أو التغيير.."

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ياسر المسحل، عقب مباراة البحرين، في 16 أكتوبر الجاري، إن اتحاد الكرة سيتخذ قرارًا رسميًا خلال أيام، بشأن مصير المدرب مانشيني، بعد الاجتماع بالإدارة الفنية، موجهًا اعتذارًا إلى الجماهير الغاضبة على مشاهدة هذا الوضع، الذي وصفه بـ"غير المقبول"، بعد خسارة نقطتين في آخر جولتين بالجوهرة المشعة.

ويحتل المنتخب السعودي، المركز الثالث في جدول المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، فيما يحل ضيفًا على أستراليا، وصيف المجموعة بفارق الأهداف عن الأخضر، في 14 نوفمبر، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية.