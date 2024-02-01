جرح عميق وإعياء تسبب في وفاة .. القبض على نجم كورينثيانز بسبب ممارسة الجنس!

والد الفتاة دخل في مشاجرة مع اللاعب

واقعة مؤسفة وصادمة حدثت في البرازيل، بعد تورط اللاعب الشاب ديماس كانديدو نجم فريق كورينثيانز في مقتل فتاة عمرها 19 سنة.

القصة تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي، عندما توفت الشابة ليفيا جابرييلي بسبب نزيف في الأعضاء التناسلية وأربعة أمراض تنفسية وقلبية بعد ممارسة الجنس مع كانديدو.

صحيفة "as" الإسبانية نقلت عن صحف برازيلية، أن الشرطة قامت بتصنيف وفاة الشابة على أنها مشبوهة، وبدأت في التحقيق بأسباب هذا الحادث الذي وقع بعد وقت قصير من العلاقة التي أقامتها مع اللاعب.

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لوكاس ساري ملازم الشرطة العسكرية البرازيلية قال لراديو "إيتاتايا":"لقد تم استدعاؤنا للتحقق من مكالمة طوارىء عن فتاة تبلغ من العمر 19 سنة أصيبت بأربع حالات توقف تنفس متتالية، واحدة في مكان الحادث والحالات الأخرى بأماكن مختلفة مما أدى إلى الوفاة".

وأضاف:"الصبي يدعي أنهما كانا يقيمان علاقة جنسية طبيعية ولكنها فقدت الوعي أثناء الجماع، كما نقوم بتحليل شقته التي يوجد بها آثار دماء".

وفي سياق متصل تبين أن كانديدو اتصل بخدمات الطواريء ورافق الفتاة في سيارة الإسعاف إلى المستشفى، وأخبر السلطات أن العلاقة تمت بالتراضي، مشيرًا إلى أنه فقد الوعي عندما رأى الدم على أعضاء الفتاة التناسلية.

محامي اللاعب تياجو لينوار أكد على نفس التصريحات، مشيرًا إلى أن كل شيء تم بالتراضي، حيث تعرف كانديدو على الفتاة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتقى بها ولم يتم تناول الكحول أو أي نوع من أنواع المخدرات أو العقاقير الجنسية.

ونشر موقع "Metropoles" الرواية من زاوية الفتاة التي كانت تدرس التمريض، حيث أبلغت أسرتها بأنها ستخرج مع صديقة لها لمشاهدة مباراة ساو باولو وكورينثيانز بالدوري البرازيلي، ولكنها ذهبت للقاء اللاعب الشاب.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب الذي تم القبض عليه للتحقيق معه، لم يظهر في حالة من القلق على حالة الفتاة ودخل في شجار مع والدها، بينما قالت شقيقتها إنها تناولت البيرة وكانت تتناول دواءًا للقلق في فترة الظهيرة من نفس اليوم.

وأفاد الطبيب الذي حاول علاج الشابه، أنه تمكن من وقف النزيف الداخلي للفتاة الناجم عن قطع يبلغ حوالي خمسة سنتيمترات، لكنه لم يتمكن من الكشف عن سبب ذلك.

ومن جانبه أصدر نادي كورينثيانز البرازيلي بيانًا رسميًا، للتأكيد على متابعته كافة التطورات المتعلق بالحادثة التي وقعت الثلاثاء الماضي.