"يحتاج لجراحة ولم يعرف عائلته" .. كواليس إصابة سالم الدوسري تقلق الجماهير قبل كأس خليجي 26

ليست مجرد إصابة تنتهي بارتداء القناع..

أثار الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، قلق الجماهير السعودية بشأن الإصابة التي تعرض لها سالم الدوسري، قائد المنتخب الأول، ومدى قدرته على المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وشارك الدوسري في مران السبت، قبل مباراة البحرين، وهو يرتدي قناعًا، بعد إصابته بكسور في الوجه، خلال مباراة الهلال والرائد، ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي جاءت قبيل الإعلان عن قائمة الأخضر في البطولة، فيما ذاكر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بأن سالم أصرّ على مرافقة البعثة إلى الكويت، رغم أنه كان بإمكانه البقاء في المنزل ومواصلة العلاج في الرياض.

وقال الجماز، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، إن سالم الدوسري تم نقله إلى المستشفى فور إصابته، وكان في غرفة العناية المركزة، وأصرّ على المغادرة في نفس اليوم، ولكنه عندما عاد إلى منزله، لم يتمكن من التعرف على عائلته، وأرسل المستشفى تقريرًا يفيد بعدم مشاركة قائد الهلال في أي تدريبات لمدة أسبوعين كحد أدنى.

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ونوه الجماز بأن سالم الدوسري خضع لفحص أكثر دقة، وكشف رنين، لتثبت حاجة اللاعب للتدخل الجراحي في الفك، حيث يعاني من عدم تناول طعامه بشكل جيد، ناهيك عن الكسور التي يعاني منها في الوجه.

وحذر الجماز من ارتداء سالم الدوسري لقناع الوجه في كأس الخليج، والذي قد يسبب له المشكلات، منوهًا بأن اللاعب سيخضع لتدخل جراحي خلال ستة أشهر.