جراحة ناجحة في الكتف الأيمن ليحيي الشهري

لاعب النصر أجرى جراحة ناجحة في مدينة دبي الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أجرى يحيي الشهري، لاعب النصر جراحة ناجحة اليوم في كتفه الأيمن، بمدينة دبي الإماراتية، تحت إشراف عبد الله القشعمي طبيب العالمي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع تويتر: "أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن يحيى الشهري عملية جراحية في الكتف بمدينة دبي، تكللت ولله الحمد بالنجاح".

وكان الشهري يعاني من آلام في كتفه، وتحامل على نفسه حتى انتهى موسم العالمي، يوم الأربعاء الماضي بمواجهة ذوب آهن الإيراني في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر ان يتحدد مدة غياب اللاعب صاحب الـ 28 عاماً عن الملاعب، وفقاً لاستجابته للعلاج الطبيعي الذي يتلقاه، عقب العملية.

نجاح العملية الجراحية التي اجراها يحيى الشهري في الكتف بمدينة دبي ✔️ pic.twitter.com/9kfSZZW01x — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 31, 2019

وساهم الشهري في فوز فريقه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ أسابيع، بعد تسجيله ثلاثة أهداف وصناعة هدفين، كما سجل هدفين وصنع ثلاثة في دوري أبطال آسيا.