جراحة تُنهي موسم كيمبيمبي وتُبعده عن مباريات فرنسا في يونيو

المدافع الشاب سيعود مع بداية الموسم الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر بريسنيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابته في عضلات الفخذ، مما سيُنهي موسمه الحالي.

وعانى اللاعب من إصابات الفخذ وأوتار الركبة خلال الموسم، وقد وجد أن الحل المناسب هو الخضوع لعملية جراحية مثلما فعل ماركو فيراتي عام 2016 بعدما تعرض لنفس الإصابة.

ومن المتوقع أن تُبعد الجراحة المدافع صاحب الـ23 عامًا عن اللعب لمدة شهرين تقريبًا، مما يعني غيابه عن المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام نانت والأهم غيابه عن مباريات منتخب فرنسا في يونيو القادم.

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إذ سيلعب المنتخب الذي يقوده المدرب ديدييه ديشان أمام بوليفيا وديًا ثم تركيا وأندورا ضمن تصفيات يورو 2020.

وسيخضع كيمبيمبي للعملية الجراحية في قطر ومن ثم سيحصل على شهرين من التأهيل ليكون جاهزًا للعودة في بداية أغسطس مع انطلاق الموسم الجديد، لكن من المتوقع ألا يلحق بمباراة كأس السوبر الفرنسي أمام نانت مما قد يضع المدرب توماس توخيل في ورطة حقيقية خاصة مع مشاركة الثنائي تياجو سيلفا وماركينيوس مع البرازيل في كوبا أمريكا.