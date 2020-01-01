جرائم الكرة.. ليفربول وأتلتيكو مدريد سبب تفشي فيروس كورونا

مفاجأة تورط كرة القدم في تفشي الوباء الجديد

قال أحد المستشارين العلميين للحكومة الإنجليزية إن مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في الحادي عشر من مارس الماضي أحد أبرز أسباب تفشي فيروس كورونا.

وكانت مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد قد لعبت ليلة إعلان إصابة مايكل أرتيتا بفيروس كورونا، الأمر الذي أعقبه توقف المسابقات الأوروبية.

وحول ذلك، تحدث البروفيسور ماكلين أحد المستشارين العلميين لحكومة إنجلترا حول كون إجراء مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد أمام 53 ألف متفرج كانت سببًا في تفشي الوباء.

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وأضاف: "إنني حزين للغاية لأنني أرى الكثير من الناس في ليفربول ليسوا على ما يرام ومات الكثير منهم، بينما أصيب جزء كبير آخر منهم بالوباء"

وتابع: "في الظروف العادية فإن الذهاب إلى مباراة كرة القدم ليس خطرًا إضافيًا كبيرًا، ولكن في هذه الحالة التي نعيشها كان يجب ألا يجتمع كل هؤلاء في مكان واحد"

وأردف: "عندما نقضي كل وقتنا في المنزل، بالطبع لن تضيف خطرًا إضافيًا، ذلك على العكس تمامًا مقارنة بأن يذهب الكثير من الناس إلى نفس المكان"

وأكمل: "أعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام أن نرى بمجرد الانتهاء من كل الأبحاث الحالية أن نبحث عن العلاقة بين سوء الأوضاع في إنجلترا وإسبانيا وبين تلك المباراة التي لعبت في ظروف لا تسمح بإجرائها"

واسترسل: "من المؤكد أنه سيتم إدراج هذه المباراة في القائمة للتعلم الدراسة المستقبلية، حتى تتمكن المنظمات من التعلم وعدم ارتكاب أخطاء مماثلة بعد الآن"

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يذكر أن البعض من العلماء والأطباء في إيطاليا قد ربط أيضًا ما بين تفشي الوباء في البلاد وبين إجراء مباراة أتالانتا وفالنسيا في الدور ذاته من دوري أبطال أوروبا.