جديد قضية المنع من التعاقدات .. وليد معاذ يصدم الجمهور حول "كارثة" وضع الأهلي المالي

"لا نملك إلا الصحة والستر" يبدو أن الأهلي يعاني أكثر مما يتخيل الكثيرون!

لا يعلم جمهور الأهلي السعودي أيعدد مصائبه أم يثق في رئيسه وليد معاذ بعد حديثه عن وضع النادي المالي ومصير قضية المنع من التعاقدات.

الراقي ممنوع من القيد في الميركاتو الصيفي المقبل والشتوي الذي يليه، بقرار من الاتحاد الدولي "فيفا"، إثر تراكم القضايا الخارجية عليه، لكن يعول الكثيرون على إمكانية تعطيل القرار بفضل التدابير الوقتية.

وحول هذه القضية، قال معاذ، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة روتانا": "إذا كان لدي شك واحد بشأن عدم حل هذه المشكلة، سأستقيل في اليوم التالي على الفور، سأسلم الراية لمجلس يتمكن من حلها، لا بد أن نحل هذه القضية، واجبي أن أقوم بالحل، وبالفعل هناك مجال لحلها، فبعض المسائل لا يصح إلا حلها".

وبسؤاله عن المبلغ المتراكم على النادي الجداوي من وراء القضايا، علق الرئيس: "أكثر من 130 مليون ريال".

لكن الصدمة كانت فيما يملكه النادي من هذ المبلغ، إذ فجر معاذ مفاجأة قائلًا: "لا نملك إلا الصحة والستر، المبلغ المالي في خزينة النادي حاليًا يكفينا للسفر للمباريات والمشاركة في البطولات فقط!".