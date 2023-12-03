جدول مواعيد مباريات يورو 2024، المجموعات والأدوار الإقصائية والقنوات الناقلة والجوائز المالية

تعرف على ترتيب مجموعات يورو 2024 وجدول المباريات والقنوات الناقلة...

تستعد ألمانيا لاستضافة مباريات بطولة يورو 2024، في نسخة الكل يتنبأ لها بأن تكون مثيرة في ظل قوة المنتخبات الأوروبية، وتقارب المستوى.

ويحمل منتخب إيطاليا لقب بطولة كأس أمم أوروبا، بعدما حصد البطولة للمرة الثانية في تاريخه خلال نسخة 2020 من البطولة والتي استضافتها عدة دول أوروبية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة وصعبة في دور المجموعات، خاصة في المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا وإيطاليا، ويلعب منتخب فرنسا مع هولندا في المجموعة الرابعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على ترتيب مجموعات، وجدول مباريات يورو 2024 والقنوات الناقلة.

أين تقام بطولة أمم أوروبا يورو 2024؟

تستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024، وستكون هذه المرة الثانية التي تقام فيها البطولة على الأراضي الألمانية، والمرة الأولى في ألمانيا الموحدة، حيث سبق وأن استضافة ألمانيا الغربية البطولة في نسخة 1988.

فيما استضافة ألمانيا 4 مباريات خلال نسخة 2020 من البطولة، وتحديدًا في مدينة ميونخ.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة يورو 2024؟

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قنوات beIN Max لنقل البطولة.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباريات بنصف ساعة تقريبًا.

ما قيمة الجوائز المالية لبطولة يورو 2024؟

سيحصل المنتخب الفائز على بطولة يورو 2024، على 24 مليون جنيه إسترليني إن فاز في كافة مبارياته في البطولة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر توزيع مبلغ قدره 283.5 مليون جنيه إسترليني، على الفرق الـ 24 المشاركة في المسابقة، ويحصل كل منتخب على 856 ألف جنيه إسترليني للفوز في مباراة بدور المجموعات، و428 ألف جنيه إسترليني مقابل التعادل.

وسيحصل الفريق الذي يتأهل إلى دور الـ 16 على 1.28 مليون جنيه إسترليني، والفريق الذي سيصل إلى ربع النهائي سيحصل على 2.14 مليون جنيه إسترليني.

بينما سيحصل الفريق الذي سيصل إلى نصف النهائي على 3.42 مليون جنيه إسترليني، وسيحصد الفريق صاحب المركز الثاني في البطولة على 4.28 مليون جنيه إسترليني، وستنتعش خزائن الفريق المتوج باللقب بـ 6.86 مليون جنيه إسترليني.

ترتيب مجموعات يورو 2024

المجموعة الأولى:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 اسكتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 المجر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ألبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سلوفينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الفائز من المسار الأول في الملحق 0 0 0 0 0 0 0 0 2 هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سلوفاكيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 رومانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من المسار الثاني في الملحق 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة: