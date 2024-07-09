Facundo Medina Egypt vs Argentina OlympicsGetty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

مصر تحت 23 عامًاالألعاب الأولمبية الصيفية

تعرف على جدول مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وما هو ترتيب مجموعة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024؟؟

يشارك المنتخب المصري في أولمبياد باريس، والتي ستنطلق في 24 يوليو 2024 وتستمر حتى 9 أغسطس 2024.

سبق لمنتخب مصر المشاركة في الأولمبياد 12 مرة من قبل، وأفضل المراكز التي حققها هي المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 1964.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

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متى تبدأ أولمبياد باريس 2024؟

ستبدأ منافسات كرة القدم في اولمبياد باريس 2024 من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024 وتقام المباراة النهائية في التاسع من أغسطس 2024.

ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

أوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 منتخب مصر الأولمبي في مجموعة قوية، تضم كلاً من إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

المباراة التالية

المجموعة الثالثة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1إسبانيا00000000
2مصر00000000
3الدومينيكان00000000
4أوزبكستان00000000

جدول مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

المباراة
الموعد
النتيجةالملعب
مصر - الدومينيكان الأربعاء 24 يوليو 2024
17:00 مصر والسعودية		-لا بوجوار
مصر - أوزبكستانالسبت 27 يوليو 2024
17:00 مصر والسعودية		-لا بوجوار
مصر - إسبانياالثلاثاء 30 يوليو 2024
15:00 مصر والسعودية		-بوردو
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