جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

تعرف على جدول مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وما هو ترتيب مجموعة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024؟؟

يشارك المنتخب المصري في أولمبياد باريس، والتي ستنطلق في 24 يوليو 2024 وتستمر حتى 9 أغسطس 2024.

سبق لمنتخب مصر المشاركة في الأولمبياد 12 مرة من قبل، وأفضل المراكز التي حققها هي المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 1964.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

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متى تبدأ أولمبياد باريس 2024؟

ستبدأ منافسات كرة القدم في اولمبياد باريس 2024 من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024 وتقام المباراة النهائية في التاسع من أغسطس 2024.

ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

أوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 منتخب مصر الأولمبي في مجموعة قوية، تضم كلاً من إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الدومينيكان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أوزبكستان 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024