جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب تونس في كأس العالم 2022

تعرف على جدول مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة نسور قرطاج؟

يشارك منتخب تونس، في كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي وسيطمح لكسر عقدة دور المجموعات ومحاولة الوصول إلى دور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أن مجموعته قد تكون في المتناول.

أسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب التونسي، في مجموعة متوسطة بالنسبة لنسور قرطاج، مع فرنسا، الدنمارك بالإضافة إلى الفائز من الملحق الآسيوي.

المنتخب التونسي يهدف إلى أن تكون مشاركته السادسة في البطولة مميزة، ويحقق فيها إنجازًا يصالح به الجماهير بعد الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب نسور قرطاج في مجموعته بكأس العالم 2022.

ما هي مجموعة تونس في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة وقوع نسور قرطاج في المجموعة الرابعة برفقة، فرنسا، الدنمارك بالإضافة إلى الفائز من الملحق الآسيوي.

مجموعة تونس في كأس العالم 2022

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات تونس في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

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جدول مباريات تونس في كأس العالم 2022