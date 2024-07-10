جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب المغرب في أولمبياد باريس 2024

تعرف على جدول مباريات منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وما هو ترتيب مجموعة أسود الأطلس في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024؟؟

يشارك المنتخب المغربي في أولمبياد باريس، والتي ستنطلق في 24 يوليو 2024 وتستمر حتى 9 أغسطس 2024.

سبق لمنتخب مصر المشاركة في الأولمبياد 8 مرات من قبل، وأفضل المراكز التي حققها هي الوصول للدور ربع النهائي في أولمبياد ميونخ 1972.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

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متى تبدأ أولمبياد باريس 2024؟

ستبدأ منافسات كرة القدم في اولمبياد باريس 2024 من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024 وتقام المباراة النهائية في التاسع من أغسطس 2024.

ما القنوات الناقلة لأولمبياد باريس 2024؟

تنقل فعاليات أولمبياد باريس 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

ترتيب مجموعة منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

أوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 منتخب المغرب الأولمبي في مجموعة قوية، تضم كلاً من إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

المجموعة الثانية الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوكرانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024