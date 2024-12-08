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بلال محمد

جدول مباريات وترتيب مجموعة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة...

يستهدف مانشستر سيتي، إلى إضافة لقب قاري جديد إلى خزائنه، عندما يشارك في كأس العالم للأندية 2025، في نسخته الأولى.

وكان قد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولة كأس العالم للأندية لتجري بنظامها الجديد الثوري المشابه لكأس العالم للمنتخبات بدءًا من نسخة 2025 وكل 4 سنوات.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن جدول مباريات ومجموعة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025.

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ما القنوات الناقلة لمباريات مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

وبحسب بيان الشبكة، ستتمكن القنوات المحلية من الحصول على بث المباريات، من خلالها ولكن بشرط أن تكون بشكل مجاني للمشاهدين، ولم تعلن حتى الآن أي قناة في منطقة الشرق الأوسط حصولها على تلك الحقوق.

جدول مباريات مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 - دور المجموعات

المباراةالموعد النتيجةالملعب
مانشستر سيتي - الودادالأربعاء 18 يونيو 2025،
20:00 السعودية ومصر		-لينكون فاينانشال فيلد
مانشستر سيتي - العينالإثنين 23 يونيو 2025،
05:00 السعودية ومصر		-مرسيدس بنز
يوفنتوس - مانشستر سيتيالخميس 26 يونيو 2025،
23:00 السعودية ومصر		-كامبينج وورلد

ترتيب مجموعة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

وقع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة برفقة كل من الوداد المغربي والعين الإماراتي بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1مانشستر سيتي00000000
2الوداد00000000
3العين00000000
4يوفنتوس000000012
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