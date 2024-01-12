جدول مباريات وترتيب مجموعة قطر في كأس آسيا 2023

تعرف على جدول مباريات منتخب قطر في كأس آسيا 2023 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة العنابي؟

يخوض منتخب قطر، مباريات كأس آسيا 2023، بمعنويات مرتفعة ويبدأ رحلة الدفاع عن لقبه، وتحقيق ثاني ألقابه في تاريخ البطولة.

ويتسلح المنتخب القطري، بعامل الأرض والجمهور في رحلته، إذ يسعى العنابي لتحقيق ثاني ألقابه في البطولة، واستمرار تقديم الأداء والنتائج الجيدة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري، في المجموعة الأولى، برفقة كل من الإيران، وهونج كونج، بالإضافة إلى منتخب فلسطين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب قطر في مجموعته بكأس آسيا.

ترتيب مجموعة قطر في كأس آسيا 2023

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 قطر 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 الصين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 طاجيكستان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لبنان 1 0 0 1 0 3 -3 0

جدول مباريات المنتخب قطر في كأس آسيا 2023