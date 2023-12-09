جدول مباريات وترتيب مجموعة فرنسا في يورو 2024

تعرف على جدول مباريات منتخب فرنسا في يورو 2024 بألمانيا، وما هي القنوات الناقلة وما هي المنتخبات الموجودة في مجموعة الديوك؟

يستعد منتخب فرنسا، وبطموح عالية للمشاركة في يورو 2024، لمحاولة الحصول. على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2000.

وبقيادة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم كيليان مبابي، فإن الديوك الفرنسية، ستعمل على كسر عقدة البطولة التي تنقص خزائن المدرب ديدييه ديشان.

وأسفرت قرعة يورو 2024، عن وقوع المنتخب الفرنسي، في مجموعة قوية تضم كلًا من هولندا والنمسا إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من المسار الأول لملحق دوري الأمم الأوروبية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب فرنسا في مجموعته ببطولة يورو 2024.

ما هي مجموعة فرنسا في يورو 2024؟

أوقعت القرعة وقوع فرنسا في المجموعة الرابعة برفقة كل من هولندا والنمسا والمنتخب الذي سيتأهل من المسار الأول لملحق دوري الأمم الأوروبية.

مجموعة فرنسا في يورو 2024

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 المنتخب المتأهل من المسار الأول لملحق دوري الأمم الأوروبية 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات فرنسا في يورو 2024؟

تنقل مباريات يورو 2024، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

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جدول مباريات فرنسا في يورو 2024