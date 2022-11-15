جدول مباريات وترتيب مجموعة فرنسا في كأس العالم 2022
يستعد منتخب فرنسا، وبطموح عالية للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، لمحاولة الحفاظ على اللقب الغالي بعد الفوز به في مونديال روسيا الماضي.
وبقيادة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم كيليان مبابي، فإن الديوك الفرنسية، ستعمل على كسر عقدة خروج بطل آخر نسخة من المونديال من دور المجموعات، والذهاب إلى أقصى مرحلة في البطولة.
وأسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الفرنسي، في مجموعة بالمتناول بالنسبة للديوك، إذ وقع مع أستراليا، الدنمارك، ومنتخب تونس.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب فرنسا في مجموعته بكأس العالم 2022.
ما هي مجموعة فرنسا في كأس العالم 2022؟
أوقعت القرعة وقوع فرنسا في المجموعة الرابعة برفقة، أستراليا، الدنمارك، وتونس.
مبابي 🔥— GOAL Arabia (@GoalAR) November 15, 2022
بنزيما 🫡
نكونكو 💫
ديمبلي 🎩
الصورة الرسمية لمنتخب الديوك المشارك في كأس العالم 📸
إلى دور سيصل المنتخب الفرنسي؟ 👀#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/dmI5SH3Vxw
مجموعة فرنسا في كأس العالم 2022
الترتيب
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
فرنسا
0
0
0
0
0
0
0
0
2
أستراليا
0
0
0
0
0
0
0
0
3
الدنمارك
0
0
0
0
0
0
0
0
4
|تونس
0
0
0
0
0
0
0
0
ما هي القنوات الناقلة لمباريات فرنسا في كأس العالم 2022؟
تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.
إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.
جدول مباريات فرنسا في كأس العالم 2022
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
فرنسا - أستراليا
الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،
-
استاد الوكرة
فرنسا - الدنمارك
السبت 26 نوفمبر 2022،
-
استاد 974
تونس - فرنسا
الأربعاء 30 نوفمبر 2022،
-
استاد المدينة التعليمية