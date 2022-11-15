جدول مباريات وترتيب مجموعة فرنسا في كأس العالم 2022

تعرف على جدول مباريات منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة الديوك؟

يستعد منتخب فرنسا، وبطموح عالية للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، لمحاولة الحفاظ على اللقب الغالي بعد الفوز به في مونديال روسيا الماضي.

وبقيادة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم كيليان مبابي، فإن الديوك الفرنسية، ستعمل على كسر عقدة خروج بطل آخر نسخة من المونديال من دور المجموعات، والذهاب إلى أقصى مرحلة في البطولة.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الفرنسي، في مجموعة بالمتناول بالنسبة للديوك، إذ وقع مع أستراليا، الدنمارك، ومنتخب تونس.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب فرنسا في مجموعته بكأس العالم 2022.

ما هي مجموعة فرنسا في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة وقوع فرنسا في المجموعة الرابعة برفقة، أستراليا، الدنمارك، وتونس.

مبابي 🔥

بنزيما 🫡

نكونكو 💫

ديمبلي 🎩



الصورة الرسمية لمنتخب الديوك المشارك في كأس العالم 📸



إلى دور سيصل المنتخب الفرنسي؟ 👀#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/dmI5SH3Vxw — GOAL Arabia (@GoalAR) November 15, 2022

مجموعة فرنسا في كأس العالم 2022

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات فرنسا في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

جدول مباريات فرنسا في كأس العالم 2022