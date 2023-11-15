جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات مجموعة تونس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة ومجموعة نسور قرطاج في تصفيات المونديال...

يحظى المنتخب التونسي بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو قد توج بلقب البطولة الإفريقية لآخر مرة في 2004 ومنتخب يقاتل دائمًا من أجل الوصول لكأس العالم.

ويستعد المنتخب التونسي، لخوض تصفيات كأس العالم 2026، والذي يسعى إلى أن تكون تلك البطولة هي المشاركة السادسة له في المونديال، خاصة مع النظام الجديد للتصفيات، بعد زيادة عدد فرق المونديال إلى 48 فريقًا.

وهنا نتعرف سويًا على مواعيد مباريات منتخب تونس في تصفيات كأس العالم 2026، كذلك مجموعة نسور قرطاج في التصفيات وأكثر.

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ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نظام التصفيات يشهد دخول كافة المنتخبات الأعضاء في "كاف" والتي يبلغ عددها 54 منتخبًا مباشرة في مرحلة المجموعات، حيث سيتم تقسيمها على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.

وتلعب المنتخبات في كل مجموعة 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026، فيما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.

جدول مباريات تونس في تصفيات كأس العالم 2026

المباراة الموعد النتيجة الملعب تونس - ساو تومي وبرينسيبي الجمعة 17 نوفمبر 2023،

22:00 مصر، 21:00 السعودية - حمادي العقربي مالاوي - تونس الثلاثاء 21 نوفمبر 2023،

15:00 مصر، 16:00 السعودية - بينجو الوطني تونس - غينيا الاستوائية 3 يونيو 2024 - حمادي العقربي ناميبيا - تونس 10 يونيو 2024 - مانديلا الاستقلال ليبريا - تونس 17 مارس 2025 - صمويل كانيون دو تونس - مالاوي 24 مارس 2025 - حمادي العقربي تونس - ليبيريا 1 سبتمبر 2025 - حمادي العقربي غينيا الاستوائية - تونس 8 سبتمبر 2025 - مالابو ساو تومي وبرينسيبي - تونس 6 أكتوبر 2025 - 12 يوليو تونس - ناميبيا 13 أكتوبر 2025 - حمادي العقربي

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026

أسفرت القرعة عن وقوع محاربي الصحراء في المجموعة الثامنة من التصفيات مع غينيا الاستوائية وليبيريا ومالاوي وساو تومي أند برينسيبي وناميبيا.