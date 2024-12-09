تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة...

يقود ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي، في البطولة القارية الأولى في تاريخ النادي، عندما يشارك في كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولة كأس العالم للأندية لتجري بنظامها الجديد الثوري المشابه لكأس العالم للمنتخبات بدءًا من نسخة 2025 وكل 4 سنوات.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن جدول مباريات ومجموعة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025.

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ما القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

وبحسب بيان الشبكة، ستتمكن القنوات المحلية من الحصول على بث المباريات، من خلالها ولكن بشرط أن تكون بشكل مجاني للمشاهدين، ولم تعلن حتى الآن أي قناة في منطقة الشرق الأوسط حصولها على تلك الحقوق.

جدول مباريات إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب إنتر ميامي - الأهلي الأحد 15 يونيو 2025،

04:00 السعودية ومصر - هارد روك إنتر ميامي - بورتو الخميس 19 يونيو 2025،

23:00 السعودية ومصر - مرسيدس بنز إنتر ميامي - بالميراس الجمعة 24 يونيو 2025،

05:00 السعودية ومصر - هارد روك

ترتيب مجموعة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

وقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى برفقة كل من الأهلي المصري، بالميراس البرازيلي بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.