Pedri Nico Williams Spain 2024Getty
أحمد مجدي

جدول مباريات وترتيب مجموعة إسبانيا في كأس أوروبا يورو 2024

أسبانيا v كرواتياأسبانياكرواتياأمم أوروباأسبانيا v إيطالياإيطالياألبانيا

تعرف على جدول مباريات منتخب إسبانيا في يورو 2024 ألمانيا، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات الموجودة في مجموعة الماتادور؟

يستعد منتخب إسبانيا بطموح عال للمشاركة في يورو 2024، للمرة الـ 11 في تاريخه، وهو الذي حقق 3 ألفاب من قبل في البطولة.

وقد أسفرت قرعة يورو 2024 في دور المجموعات، عن وقوع المنتخب الإسباني، في مجموعة الموت بالنسبة للماتادور، إذ وقع مع إيطاليا، كرواتيا، والبانيا في المجموعة الثانية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب إسبانيا في مجموعتها بكأس أوروبا يورو 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي مجموعة إسبانيا في يورو 2024؟

أوقعت القرعة إسبانيا في المجموعة الثانية برفقة، إيطاليا، كرواتيا وألبانيا.

مجموعة إسبانيا في يورو 2024

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

إسبانيا00000000

2

إيطاليا0

0

000000

3

كرواتيا00000000

4

ألبانيا000000

0

0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات إسبانيا في يورو 2024؟

تنقل مباريات يورو 2024، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

تطبيق TOD سيقدم لكم البث المباشر لمباريات البطولة..

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2022

تأهل منتخب الأرجنتين في صدارة المجموعة الثالثة، وضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في دور الستة عشر.

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
دور المجموعاتإسبانيا - كرواتياالجمعة 15 يونيو 2024
19:00 مصر والسعودية		-الملعب الأولمبي ببرلين
دور المجموعاتإسبانيا - إيطالياالخميس 20 يونيو 2024
22:00 مصر والسعودية		-استاد فيلتنيس أرينا
دور المجموعاتإسبانيا - ألبانياالإثنين 24 يونيو 2024
22:00 مصر والسعودية		-استاد اسبرت أرينا
إعلان