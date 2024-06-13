جدول مباريات وترتيب مجموعة إسبانيا في كأس أوروبا يورو 2024

تعرف على جدول مباريات منتخب إسبانيا في يورو 2024 ألمانيا، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات الموجودة في مجموعة الماتادور؟

يستعد منتخب إسبانيا بطموح عال للمشاركة في يورو 2024، للمرة الـ 11 في تاريخه، وهو الذي حقق 3 ألفاب من قبل في البطولة.

وقد أسفرت قرعة يورو 2024 في دور المجموعات، عن وقوع المنتخب الإسباني، في مجموعة الموت بالنسبة للماتادور، إذ وقع مع إيطاليا، كرواتيا، والبانيا في المجموعة الثانية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب إسبانيا في مجموعتها بكأس أوروبا يورو 2024.

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ما هي مجموعة إسبانيا في يورو 2024؟

أوقعت القرعة إسبانيا في المجموعة الثانية برفقة، إيطاليا، كرواتيا وألبانيا.

مجموعة إسبانيا في يورو 2024

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ألبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات إسبانيا في يورو 2024؟

تنقل مباريات يورو 2024، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

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جدول مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2022

تأهل منتخب الأرجنتين في صدارة المجموعة الثالثة، وضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في دور الستة عشر.