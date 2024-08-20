تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

يطمح جمهور الهلال في مداواة جراح النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا حين يخوض البطولة بنظامها الجديد ومسماها "بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025".

وكان قد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

ويستهدف الاتحاد الآسيوي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الآسيوية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.

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وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن جدول مباريات ومجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

كما ذكرنا سابقًا أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم المقبل، على أن يكون هناك ثلاثة بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سيشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

وسيشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

المباراة الموعد النتيجة الملعب الريان - الهلال الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أحمد بن علي الهلال - الشرطة الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - المملكة أرينا العين - الهلال الإثنين 21 أكتوبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - هزاع بن زايد الهلال - استقلال طهران الإثنين 4 نوفمبر 2024

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - المملكة أرينا السد - الهلال الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - جاسم بن حمد الهلال - الغرافة الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - المملكة أرينا الهلال - برسبوليس الثلاثاء 4 فبراير 2024

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - المملكة أرينا الوصل - الهلال الثلاثاء 18 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - زعبيل

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025