جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

بلال محمد
Saudi Arabia Costa Rica friendly game 2023GettyImage
Saudi Arabiaكأس آسياOmanThailand

تعرف على جدول مباريات منتخب السعودية في كأس آسيا 2023 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة الأخضر؟

يخوض المنتخب السعودي، مباريات كأس آسيا 2023، بمعنويات مرتفعة ويبدأ رحلة البحث عن اللقب الرابع له في البطولة.

ويأمل الأخضر، تحت قيادة مدربه مانشيني في الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة، وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن السعودية منذ سنوات.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي، في المجموعة السادسة، برفقة كل من تايلاند، قيرغيزستان، بالإضافة إلى منتخب عمان.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الأخضر في مجموعته بكأس آسيا.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا 2023

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1السعودية00000000
2تايلاند00000000
3قيرغيزستان00000000
4عمان00000000

جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
السعودية - عمانالثلاثاء 16 يناير 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		-ستاد خليفة الدولي
قيرغيزستان - السعوديةالأحد 21 يناير 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		-ستاد أحمد بن علي
السعودية - تايلاندالخميس 25 يناير 2024،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ستاد المدينة التعليمية

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