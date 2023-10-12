جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

يخوض المنتخب السعودي، مباريات كأس آسيا 2023، بمعنويات مرتفعة ويبدأ رحلة البحث عن اللقب الرابع له في البطولة.
ويأمل الأخضر، تحت قيادة مدربه مانشيني في الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة، وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن السعودية منذ سنوات.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي، في المجموعة السادسة، برفقة كل من تايلاند، قيرغيزستان، بالإضافة إلى منتخب عمان.
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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الأخضر في مجموعته بكأس آسيا.
ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا 2023
|المركز
|الفريق
|لعب
|فوز
|تعادل
|خسارة
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|السعودية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|تايلاند
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|قيرغيزستان
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|عمان
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|السعودية - عمان
|الثلاثاء 16 يناير 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية
|-
|ستاد خليفة الدولي
|قيرغيزستان - السعودية
|الأحد 21 يناير 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية
|-
|ستاد أحمد بن علي
|السعودية - تايلاند
|الخميس 25 يناير 2024،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|-
|ستاد المدينة التعليمية