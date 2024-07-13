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بلال محمد

جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغربكأس أمم إفريقيا

تعرف على جدول مباريات منتخب المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وترتيب مجموعة أسود الأطلس وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يعد المنتخب المغربي أحد أعرق المنتخبات في القارة السمراء، وهو من أكثر المنتخبات وصولاً لكأس العالم من قارة إفريقيا.

وتستضيف المغرب، بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، ويستلح المنتخب المغربي بعامل الأرض والجمهور لتحقيق اللقب الثاني له في البطولة.

وضمن أسود الأطلس بالفعل مشاركتهم في البطولة، ولكن سيدخل المنتخب المغربي، التصفيات بهدف الاستعداد المبكر لمباريات النهائيات، بالإضافة إلى الاستعداد لمواصلة طريقه في تصفيات كأس العالم، وحجز مقعده في المونديال المقبل.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباريات وترتيب مجموعة المنتخب المغربي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2025

يشارك المنتخب المغربي، في المجموعة الثانية من التصفيات، برفقة كل من الجابون، إفريقيا الوسطي وليسوتو.

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1المغرب00000000
2الجابون00000000
3إفريقيا الوسطى00000000
4ليسوتو00000000

ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2025؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

جدول مباريات منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2025

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
المغرب - الجابون2 سبتمبر 2024-لم يتحدد
ليسوتو - المغرب6 سبتمبر 2024،-لم يتحدد
المغرب - إفريقيا الوسطي11 أكتوبر 2024،-لم يتحدد
إفريقيا الوسطى - المغرب15 أكتوبر 2024،-لم يتحدد
الجابون - المغرب11 نوفمبر 2024،-لم يتحدد
المغرب - ليسوتو15 نوفمبر 2024،-لم يتحدد
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