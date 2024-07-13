جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2025

تعرف على جدول مباريات منتخب المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وترتيب مجموعة أسود الأطلس وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يعد المنتخب المغربي أحد أعرق المنتخبات في القارة السمراء، وهو من أكثر المنتخبات وصولاً لكأس العالم من قارة إفريقيا.

وتستضيف المغرب، بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، ويستلح المنتخب المغربي بعامل الأرض والجمهور لتحقيق اللقب الثاني له في البطولة.

وضمن أسود الأطلس بالفعل مشاركتهم في البطولة، ولكن سيدخل المنتخب المغربي، التصفيات بهدف الاستعداد المبكر لمباريات النهائيات، بالإضافة إلى الاستعداد لمواصلة طريقه في تصفيات كأس العالم، وحجز مقعده في المونديال المقبل.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباريات وترتيب مجموعة المنتخب المغربي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2025

يشارك المنتخب المغربي، في المجموعة الثانية من التصفيات، برفقة كل من الجابون، إفريقيا الوسطي وليسوتو.

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الجابون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إفريقيا الوسطى 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ليسوتو 0 0 0 0 0 0 0 0

ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2025؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

جدول مباريات منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2025