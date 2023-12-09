جدول مباريات وترتيب مجموعة البرتغال في يورو 2024

يستعد منتخب البرتغال، وبطموح عالٍ للمشاركة في يورو 2024، لمحاولة الحصول. على اللقب الذي حققه لأول مرة في عام 2016.
وبقيادة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، فإن منتخب البحارة سيليساو أوروبا يسعون لتحقيق اللقب الثاني في تاريخهم تحت إمرة مدرب جديد هو الإسباني روبرتو مارتينيز.
وأسفرت قرعة يورو 2024، عن وقوع المنتخب البرتغالي، في مجموعة قوية تضم كلًا من هولندا والنمسا إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من المسار الأول لملحق دوري الأمم الأوروبية.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب فرنسا في مجموعته ببطولة يورو 2024.
ما هي مجموعة البرتغال في يورو 2024؟
أوقعت القرعة البرتغال في المجموعة السادسة برفقة كل من التشيك وتركيا والمنتخب الذي سيتأهل من المسار الثالث لملحق دوري الأمم الأوروبية.
مجموعة البرتغال في يورو 2024
الترتيب
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
|البرتغال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|التشيك
|0
|0
0
|0
|0
|0
|0
|0
3
|تركيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|المنتخب المتأهل من المسار الثالث لملحق دوري الأمم الأوروبية
|0
0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ما هي القنوات الناقلة لمباريات البرتغال في يورو 2024؟
تنقل مباريات يورو 2024، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.
كما يمكنك مشاهدة البطولة مباشرة عبر تطبيق TOD.
جدول مباريات البرتغال في يورو 2024
|الدور
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|دور المجموعات
|البرتغال - التشيك
|الثلاثاء 18 يونيو 2023
22:00 مصر
23:00 السعودية
|-
|ريد بول أرينا
|دور المجموعات
|تركيا - البرتغال
|السبت 22 يونيو 2024
19:00 مصر
20:00 السعودية
|-
|سيجنال ايدونا بارك
|دور المجموعات
|البرتغال - المتأهل من المسار الثالث لملحق دوري الأمم الأوروبية
|الأربعاء 26 يونيو 2024
22:00 مصر
23:00 السعودية
|-
|فيلتينس أرينا