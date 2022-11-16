جدول مباريات وترتيب مجموعة البرتغال في كأس العالم 2022

تعرف على جدول مباريات منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة أحفاد فاسكو دي جاما؟

يستعد منتخب البرتغال، وبطموح عالية للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، في محاولة تحقيق اللقب الأول في تاريخ أحفاد فاسكو دي جاما.

وبقيادة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، فإن المنتخب البرتغالي، يدخل البطولة وعينه على الذهاب لأبعد نقطة فيها وتحسين أفضل مركز له عندما حصل على المركز الثالث في مونديال 1966.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب البرتغالي، في متوازنة، إذ وقع مع أوروجواي، كوريا الجنوبية، بالإضافة لمنتخب غانا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب البرتغال في مجموعته بكأس العالم 2022.

ما هي مجموعة البرتغال في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة وقوع البرتغال في المجموعة الثامنة والأخيرة برفقة، أوروجواي، كوريا الجنوبية، ومنتخب غانا.

كم هدفًا سيسجل كريستيانو رونالدو في كأس العالم __________؟#المونديال_مع_جول — GOAL Arabia (@GoalAR) November 14, 2022

مجموعة البرتغال في كأس العالم 2022

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أوروجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات البرتغال في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

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جدول مباريات البرتغال في كأس العالم 2022