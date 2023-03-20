جدول مباريات وترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات يورو 2024

بلال محمد
|
Goncalo Ramos William Carvalho Portugal 2022Getty Images
البرتغالتصفيات كأس أوروبالوكسمبورغليشتنشتاينالبوسنة والهرسكآيسلنداسلوفاكيا

تعرف على جدول مباريات منتخب البرتغال في تصفيات يورو 2024 والمقرر لها في ألمانيا، وترتيب المجموعة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعد منتخب البرتغال، للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، والتي تستضيفها ألمانيا في الفترة من يونيو وحتى يوليو 2024.

ويسعى المنتخب البرتغالي، لمصالحة جماهيره عقب تراجع الأداء في الفترة الأخيرة، وخروجه المبكر من كأس العالم، ومن قبله في يورو 2020 من دور الـ 16.

وفي التقرير التالي من موقع، سنتعرف على ترتيب مجموعة منتخب البرتغال في تصفيات أمم أوروبا 2024 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

مجموعة البرتغال في تصفيات أمم أوروبا 2024

يشارك المنتخب البرتغالي، في المجموعة العاشرة والأخيرة من التصفيات والتي تضم كل من البوسنة والهرسك، آيسلندا، لوكسمبورج، سلوفاكيا، بالإضافة إلى ليشتنشتاين

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1البرتغال00000000
2البوسنة والهرسك00000000
3آيسلندا00000000
4لوكسمبورج00000000
5سلوفاكيا00000000
6ليشتنشتاين00000000

ما هي القنوات الناقلة لمباريات البرتغال في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط عبر شبكة قنوات "beIN Sports" القطرية، وهي الناقل الحصري للتصفيات في المنطقة.

جدول مباريات البرتغال في تصفيات يورو 2024

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
البرتغال - ليشتنشتاينالخميس 23 مارس 2023،
21:45 مصر، 22:45 السعودية		-خوسيه الفالادي
لوكسمبورج - البرتغالالأحد 26 مارس 2023،
20:45 مصر، 21:45 السعودية		-ملعب لوكسمبورج
البرتغال - البوسنة والهرسكيونيو 2023-لم يتحدد
آيسلندا - البرتغاليونيو 2023-لم يتحدد
سلوفاكيا - البرتغالسبتمبر 2023-لم يتحدد
البرتغال - لوكسمبورجسبتمبر 2023-لم يتحدد
البرتغال - سلوفاكياأكتوبر 2023-لم يتحدد
البوسنة والهرسك - البرتغالأكتوبر 2023-لم يتحدد
ليشتنشتاين - البرتغالنوفمبر 2023-لم يتحدد
البرتغال - آيسلندانوفمبر 2023-لم يتحدد

اختيارات المحررين