جدول مباريات وترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023

بلال محمد
UAE Asian Cup 2023GettyImage
UAEكأس آسياPalestineIran

تعرف على جدول مباريات منتخب الإمارات في كأس آسيا 2023 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة الأبيض الإماراتي؟

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يخوض منتخب الإمارات، مباريات كأس آسيا 2023، بمعنويات مرتفعة ويبدأ رحلة البحث عن اللقب الأول له في البطولة.

ويسعى المنتخب الإماراتي، إلى تحسين سجل إنجازاته في البطولة، إذ يعتبر أفضل إنجازاته حصوله على المركز الثاني في بطولة 1996.

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وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الإماراتي، في المجموعة الثالثة، برفقة كل من الإيران، وهونج كونج، بالإضافة إلى منتخب فلسطين.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الإمارات في مجموعته بكأس آسيا.

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جدول مباريات الإمارات في كأس آسيا 2023 - دور الـ 16

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
طاجيكستان - الإمارات الأحد 28 يناير 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات 		-ستاد أحمد بن علي

ترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1إيران330072+59
2الإمارات311154+14
3فلسطين31115504
4هونج كونج300317-60

جدول مباريات الإمارات في كأس آسيا 2023 - دور المجموعات

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الإمارات - هونج كونجالأحد 14 يناير 2024،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		1-3ستاد خليفة الدولي
فلسطين - الإماراتالخميس 18 يناير 2024،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		1-1ستاد الجنوب
إيران - الإماراتالثلاثاء 23 يناير 2024،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		1-2ستاد المدينة التعليمية

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