جدول مباريات وترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023

تعرف على جدول مباريات منتخب الإمارات في كأس آسيا 2023 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة الأبيض الإماراتي؟

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يخوض منتخب الإمارات، مباريات كأس آسيا 2023، بمعنويات مرتفعة ويبدأ رحلة البحث عن اللقب الأول له في البطولة.

ويسعى المنتخب الإماراتي، إلى تحسين سجل إنجازاته في البطولة، إذ يعتبر أفضل إنجازاته حصوله على المركز الثاني في بطولة 1996.

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وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الإماراتي، في المجموعة الثالثة، برفقة كل من الإيران، وهونج كونج، بالإضافة إلى منتخب فلسطين.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الإمارات في مجموعته بكأس آسيا.

جدول مباريات الإمارات في كأس آسيا 2023 - دور الـ 16

المباراة الموعد النتيجة الملعب طاجيكستان - الإمارات الأحد 28 يناير 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - ستاد أحمد بن علي

ترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إيران 3 3 0 0 7 2 +5 9 2 الإمارات 3 1 1 1 5 4 +1 4 3 فلسطين 3 1 1 1 5 5 0 4 4 هونج كونج 3 0 0 3 1 7 -6 0

جدول مباريات الإمارات في كأس آسيا 2023 - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب الإمارات - هونج كونج الأحد 14 يناير 2024،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات 1-3 ستاد خليفة الدولي فلسطين - الإمارات الخميس 18 يناير 2024،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات 1-1 ستاد الجنوب إيران - الإمارات الثلاثاء 23 يناير 2024،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات 1-2 ستاد المدينة التعليمية

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