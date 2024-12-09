تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة...

يستعد الأهلي، لخوض بطولة قارية جديدة عندما يخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 في النسخة الأولى للمسابقة، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولة كأس العالم للأندية لتجري بنظامها الجديد الثوري المشابه لكأس العالم للمنتخبات بدءًا من نسخة 2025 وكل 4 سنوات.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن جدول مباريات ومجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

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ما القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

وبحسب بيان الشبكة، ستتمكن القنوات المحلية من الحصول على بث المباريات، من خلالها ولكن بشرط أن تكون بشكل مجاني للمشاهدين، ولم تعلن حتى الآن أي قناة في منطقة الشرق الأوسط حصولها على تلك الحقوق.

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب إنتر ميامي - الأهلي الأحد 15 يونيو 2025،

04:00 السعودية ومصر - هارد روك بالميراس - الأهلي الخميس 19 يونيو 2025،

20:00 السعودية ومصر - ميتلايف بورتو - الأهلي الجمعة 24 يونيو 2025،

05:00 السعودية ومصر - ميتلايف

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

وقع الأهلي في المجموعة الأولى برفقة كل من إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.