الأخبار المباريات
كأس العالم

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2022

بلال محمد
9:28 م غرينتش+3 15‏/11‏/2022
Argentina Copa America celebration 2
تعرف على جدول مباريات منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة التانجو؟

يستعد منتخب الأرجنتين، وبطموح عالية للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، للمرة الـ 19 في تاريخه، والثالثة عشر على التوالي

وبقيادة ليونيل ميسي، سيشارك منتخب الألبيسيليستي، في مونديال قطر، في محاولة لتحقيق اللقب الغائب عن بلاد الفضة منذ عام 1986، خاصة أن المنتخب الأرجنتيني معنوياته مرتفعة في الفترة الأخيرة بعد العودة إلى منصات التتويج من جديد.

أسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الأرجنتيني، في مجموعة بالمتناول بالنسبة للتانجو، إذ وقع مع السعودية، بولندا، والمكسيك.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الأرجنتين في مجموعته بكأس العالم 2022.

ما هي مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة وقوع الأرجنتين في المجموعة الثالثة برفقة، السعودية، المكسيك وبولندا.

مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2022

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

الأرجنتين

0

0

0

0

0

0

0

0

2

السعودية

0

0

0

0

0

0

0

0

3

المكسيك

0

0

0

0

0

0

0

0

4

بولندا

0

0

0

0

0

0

0

0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الأرجنتين في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

جدول مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2022

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

الأرجنتين - السعودية

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،
13:00 السعودية وقطر، 12:00 مصر

-

استاد لوسيل

الأرجنتين - المكسيك

السبت 26 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر

-

استاد لوسيل

بولندا - الأرجنتين

الأربعاء 30 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر

-

استاد 974

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)