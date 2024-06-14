جدول مباريات وترتيب مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، لمتابعة النسخة المثيرة من كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 والتي تستضيفها ألمانيا، والتي من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم منافسات دور المجموعات من اليورو، للتعرف على الفرق التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية، في الطريق إلى النهائي المرتقب.

وبطبيعة الحال بداية الوصول إلى اللقب الغالي، ستكون من دور المجموعات، الذي سيكون مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة، خاصة مع وجود العديد من المنتخبات القوية ستتنافس في مجموعة واحدة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريدون معرفته.

ما هي القنوات الناقلة ليورو 2024؟

تنقل مباريات يورو 2024، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت.

كما يمكنك متابعة المباريات عبر تطبيق TOD.

ترتيب مجموعات يورو 2024

المجموعة الأولى:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ألمانيا 1 1 0 0 5 1 +4 3 2 سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 المجر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 اسكتلندا 1 0 0 1 1 5 -4 0

المجموعة الثانية:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ألبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سلوفينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سلوفاكيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 رومانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أوكرانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جورجيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جمهورية التشيك 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات مجموعات يورو 2024

الجولة الأولى:

المباراة الموعد النتيجة الملعب ألمانيا - اسكتلندا الجمعة 14 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية 1-5 أليانز آرينا المجر - سويسرا السبت 15 يونيو 2024،

16:00 مصر والسعودية - راين إنرجي إسبانيا - كرواتيا السبت 15 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية - الملعب الأولمبي إيطاليا - ألبانيا السبت 15 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية - سيجنال إيدونا بارك بولندا - هولندا الأحد 16 يونيو 2024،

16:00 مصر والسعودية - فولكسبارك سلوفينيا - الدنمارك الأحد 16 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية - شتوتجارت آرينا صربيا - إنجلترا الأحد 16 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية - فيلتينس أرينا رومانيا - أوكرانيا الإثنين 17 يونيو 2024،

16:00 مصر والسعودية - أليانز آرينا بلجيكا - سلوفاكيا الإثنين 17 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية - كومرتسبانك أرينا النمسا - فرنسا الإثنين 17 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية - مركور شبيل أرينا تركيا - جورجيا الثلاثاء 18 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية - سيجنال إيدونا بارك البرتغال - التشيك الثلاثاء 18 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية - ريد بول آرينا

الجولة الثانية:

المباراة الموعد النتيجة الملعب كرواتيا - ألبانيا الأربعاء 19 يونيو 2024،

16:00 مصر والسعودية - فولكسبارك ألمانيا - المجر الأربعاء 19 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية - شتوتجارت آرينا اسكتلندا - سويسرا الأربعاء 19 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية - راين إنرجي سلوفينيا - صربيا الخميس 20 يونيو 2024،

16:00 مصر والسعودية - أليانز آرينا الدنمارك - إنجلترا الخميس 20 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية - كومرتسبانك أرينا إسبانيا - إيطاليا الخميس 20 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية - فيلتينس أرينا سلوفاكيا - أوكرانيا الجمعة 21 يونيو 2024،

16:00 مصر والسعودية - مركور شبيل أرينا بولندا - النمسا الجمعة 21 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية - الملعب الأولمبي هولندا - فرنسا الجمعة 21 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية - ريد بول آرينا جورجيا - التشيك السبت 22 يونيو 2024،

16:00 مصر والسعودية - فولكسبارك تركيا - البرتغال السبت 22 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية - سيجنال إيدونا بارك بلجيكا - رومانيا السبت 22 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية - راين إنرجي

الجولة الثالثة: