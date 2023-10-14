جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

مباريات قوية تنتظرها القارة السمراء في أهم حدث كروي في إفريقيا وهي كأس إفريقيا 2023 والتي تقام في كوت ديفوار.

منتخب المغرب هو المرشح الذي يدخل البطولة دائمًا بهدف تحقيقها، كيف لا وهو رابع العالم والذي حقق إنجازًا لا ينسى في تاريخ الكرة العربية.

وكذلك تتسلح كوت ديفوار بعامل الأرض والجمهور، وينافس المنتخب المصري بكل قوته من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة، بينما تسعى الجزائر لإسعاد الجماهير بتحقيق اللقب، والمنتخب التونسي يمني نفسه بمعانقة اللقب في النهاية.

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في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع أن يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات واضحة فيما يتعلق بحقوق بعض بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بينها وبين الشبكة القطرية.

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوت ديفوار 0 0 0 0 0 0 0 0 2 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كاب فيردي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جنوب إفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ناميبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكونغو الديمقراطية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات

الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب كوت ديفوار - غينيا بيساو السبت 13 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب الملعب الوطني نيجيريا - غينيا الاستوائية الأحد 14 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 المغرب الملعب الوطني مصر - موزمبيق الأحد 14 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني غانا - كاب فيردي الأحد 14 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني السنغال - جامبيا الإثنين 15 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 المغرب تشارلس كونان باني الكاميرون - غينيا الإثنين 15 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب تشارلس كونان باني الجزائر - أنجولا الإثنين 15 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 الجزائر ملعب السلام بوركينا فاسو - موريتانيا الثلاثاء 16 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 المغرب ملعب السلام تونس - نامبيا الثلاثاء 16 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 تونس أمادو جون كوليبالي مالي - جنوب إفريقيا الثلاثاء 16 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب أمادو جون كوليبالي المغرب - تنزانيا الأربعاء 17 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب لوران بوكو كونغو الديمقراطية - زامبيا الأربعاء 17 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب لوران بوكو

الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب غينيا الاستوائية - غينيا بيساو الخميس 18 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 المغرب الملعب الوطني كوت ديفوار - نيجيريا الخميس 18 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب الملعب الوطني مصر - غانا الخميس 18 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني كاب فيردي - موزمبيق الجمعة 19 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني السنغال - الكاميرون الجمعة 19 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب تشارلس كونان باني غينيا - جامبيا الجمعة 19 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب تشارلس كونان باني الجزائر - بوركينا فاسو السبت 20 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 الجزائر ملعب السلام موريتانيا - أنجولا السبت 20 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب ملعب السلام تونس - مالي السبت 20 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 تونس أمادو جون كوليبالي المغرب - كونغو الديمقراطية الأحد 21 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 الجزائر لوران بوكو زامبيا - تنزانيا الأحد 21 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب لوران بوكو جنوب إفريقيا - نامبيا الأحد 21 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب أمادو جون كوليبالي

الجولة الثالثة