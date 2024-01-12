مجموعات كأس آسيا 2023 : الترتيب، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لكأس آسيا 2023، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

تستقبل قطر بطولة كأس آسيا 2023، في النسخة الـ 18 من البطولة، بعدما أبهرت العالم باستضافتها مباريات مونديال 2022.

وبكل تأكيد ستكون الإثارة والمتعة هما عنوان تلك المسابقة كما هو متعارف عليه دائمًا، قطر هي التي ستسعى لحماية لقبها الذي حققته في 2019.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور المجموعات لكأس آسيا 2023.

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ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC.

ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023

المجموعة الأولى:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 قطر 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 الصين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 طاجيكستان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لبنان 1 0 0 1 0 3 -3 0

المجموعة الثانية:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أوزبكستان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سوريا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الهند 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إيران 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0 3 هونج كونج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فلسطين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 اليابان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إندونسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فيتنام 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ماليزيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأردن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تايلاند 0 0 0 0 0 0 0 0 3 قيرغيزستان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 عمان 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول ترتيب ثوالث مجموعات كأس أمم آسيا 2023

المركز المجموعة المنتخب لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كأس آسيا 2023 – دور المجموعات

الجولة الأولى:

المباراة الموعد النتيجة الملعب قطر - لبنان الجمعة 12 يناير 2023،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات 0-3 لوسيل أستراليا - الهند السبت 13 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - أحمد بن علي الصين - طاجكيستان السبت 13 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - عبدالله بن خليفة أوزبكستان - سوريا السبت 13 يناير 2023،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد جاسم بن حمد اليابان - فيتنام الأحد 14 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - الثمامة الإمارات - هونج كونج الأحد 14 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد خليفة الدولي إيران - فلسطين الأحد 14 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - المدينة التعليمية كوريا الجنوبية - البحرين الإثنين 15 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد جاسم بن حمد إندونسيا - العراق الإثنين 15 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد أحمد بن علي ماليزيا - الأردن الإثنين 15 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد الجنوب تايلاند - قيرغيزستان الثلاثاء 16 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد عبدالله بن خليفة الإمارات - عمان الثلاثاء 16 يناير 2023،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد خليفة الدولي

الجولة الثانية:

المباراة الموعد النتيجة الملعب لبنان - الصين الأربعاء 17 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد الثمامة طاجيكستان - قطر الأربعاء 17 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد البيت سوريا - أستراليا الخميس 18 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد جاسم بن حمد الهند - أوزبكستان الخميس 18 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد أحمد بن علي فلسطين - الإمارات الخميس 18 يناير 2023،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد الجنوب العراق - اليابان الجمعة 19 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد المدينة التعليمية فيتنام - إندونسيا الجمعة 19 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد عبدالله بن خليفة هونج كونج - إيران الجمعة 19 يناير 2023،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد خليفة الدولي الأردن - كوريا الجنوبية السبت 20 يناير 2023،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد الثمامة البحرين - ماليزيا السبت 20 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد جاسم بن حمد عمان - تايلاند الأحد 21 يناير 2023،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد عبدالله بن خليفة قيرغيزستان - الإمارات الأحد 21 يناير 2023،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد أحمد بن علي

الجولة الثالثة: