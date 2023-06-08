كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة..

تترقب جماهير كرة القدم في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج انطلاق نسخة جديدة من بطولة كأس العرب للأندية، والتي تقام تحت مسمى "كأس الملك سلمان للأندية 2023"، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتم تسمية هذه النسخة من بطولة كأس العرب للأندية باسم "كأس الملك سلمان" وذلك لأنها تقام في المملكة العربية السعودية، وينتظر أن تكون استثنائية في كل شيء.

نادي الرجاء المغربي، حامل لقب كأس العرب للأندية في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى أغسطس 2021، حيث تعطلت لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

الاتحاد العربي لكرة القدم أكد مشاركة 37 ناديًا من جميع الأندية العربية في البطولة المرتقبة، وذلك بإقامة عدة أدوار تمهيدية حتى الوصول إلى نهائيات البطولة والتي تقام في الصيف المقبل في المملكة العربية السعودية.

ومع إجراء قرعة البطولة من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، تعرفنا على العديد من المواجهات المرتقبة في الأدوار التمهيدية، بالإضافة إلى بعض المواجهات الشيقة في دور المجموعات.

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

البطولة العربية للأندية 2023: النظام الجديد، المواعيد، الجوائز المالية والفرق المشاركة وكل ما تريد معرفته

جدول مباريات كأس الملك سلمان 2023 - دور المجموعات

المجموعة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة الشرطة العراقي - الفائز من (15) 20 يوليو 2023 SSC الاتحاد السعودي - الترجي التونسي 20 يوليو 2023 SSC

المجموعة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة الشرطة العراقي - الفائز من (15) 20 يوليو 2023 SSC السد القطري - الوداد المغربي 20 يوليو 2023 SSC

المجموعة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك.- الاتحاد المنستيري 20 يوليو 2023 SSC النصر - الشباب 20 يوليو 2023 SSC

المجموعة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة الإماراتي - الفائز من 18 20 يوليو 2023 SSC شباب بلوزداد - الرجاء 20 يوليو 2023 SSC

ما هو نظام كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

تقام بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" بمشاركة 37 ناديًا من مختلف الدول العربية، حيث تنطلق التصفيات بإقامة دور تمهيدي، والذي يشارك فيه أبطال الدوري لموسم 2021-22 من دول جيبوتي، وجزر القمر، والصومال، واليمن.

ويعني ذلك أن هناك أربعة أندية ستتنافس فيما بينها من أجل الحصول على مقعد واحد للمشاركة في الدور الأول من البطولة، الذي تدخل فيه أندية تم اختيارها للمشاركة في البطولة من قبل اتحادات دولها، بشرط وحيد هو أن يكون النادي قد تواجد في المربع الذهبي في الدوري خلال موسم 2021-22، بالإضافة إلى خمسة أندية من اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم.

وسيشارك 24 ناديًا في الدور الأول من البطولة، يتم تصفيتها إلى 12 ناديًا بعد مباراتي ذهاب وإياب، ثم تتنافس الأندية المتأهلة في الدور الثاني بنفس النظام، بشرط ألا يتواجه فريقان من دولة واحدة في هذا الدور، حتى تتأهل ستة أندية إلى الدور النهائي للبطولة.

ومع انتهاء التصفيات، تقام نهائيات كأس العرب للأندية بنظام دورة مجمعة في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 ناديًا، تتكون من ستة أندية تأهلت عبر التصفيات، بالإضافة إلى أربعة أندية تأهلت مباشرة باختيار الاتحاد العربي لكرة القدم، وستة أندية تتأهل مباشرة من أعلى ستة دوريات تصنيف "فيفا" لشهر ديسمبر 2022.

الدور النهائي من كأس الملك سلمان 2023 يقام بنظام المجموعات، حيث قسمت الأندية على أربع مجموعات تلعب فيما بينها ثلاث جولات، ويتأهل منها متصدر ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي، حيث تقام البطولة من هذه المرحلة بخروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

من المقرر أن تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 عبر العديد من القنوات الرياضية العربية، مثل قنوات SSC، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الكأس، وقناة دبي الرياضية، والعديد من القنوات الأخرى.

مجموعات كأس الملك سلمان للأندية 2023

المجموعة الأولى

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل هزيمة أهداف له أهداف عليه الفارق النقاط 1 الترجي التونسي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الاتحاد السعودي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الفائز من 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الشرطة العراقي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل هزيمة أهداف له أهداف عليه الفارق النقاط 1 السد القطري 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الوداد المغربي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الهلال السعودي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أهلي طرابلس الليبي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل هزيمة أهداف له أهداف عليه الفارق النقاط 1 النصر السعودي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الزمالك المصري 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الشباب السعودي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل هزيمة أهداف له أهداف عليه الفارق النقاط 1 شباب بلوزداد الجزائري 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الرجاء المغربي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الوحدة الإماراتي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من 18 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي الجوائز لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

يبلغ إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" عشرة ملايين دولار أمريكي، يحصل البطل على ستة ملايين منها، وجاء توزيع الجوائز المالية كالتالي..