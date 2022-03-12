Copy of جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، لمتابعة النسخة الاستثنائية من كأس العالم والتي تستضيفها قطر، والتي من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم منافسات دور المجموعات من المونديال، للتعرف على الفرق التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية، في الطريق إلى النهائي المرتقب.

وبطبيعة الحال بداية الوصول إلى اللقب الغالي، ستكون من دور المجموعات، الذي سيكون مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة، خاصة مع وجود العديد من المنتخبات القوية ستتنافس في مجموعة واحدة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم 2022.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 هولندا 3 2 1 0 5 1 +4 7 2 السنغال 3 2 0 1 5 4 +1 6 3 الإكوادور 3 1 1 1 4 3 +1 4 4 قطر 3 0 0 3 1 7 -6 0

المجموعة الثانية:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إنجلترا 3 2 1 0 9 2 +7 7 2 الولايات المتحدة 3 1 2 0 2 1 +1 5 3 إيران 3 1 0 2 4 7 -3 3 4 ويلز 3 0 1 2 1 6 -5 1

المجموعة الثالثة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأرجنتين 3 2 0 1 5 2 +3 6 2 بولندا 3 1 1 1 2 2 0 4 3 المكسيك 3 1 1 1 2 3 -1 4 4 السعودية 3 1 0 2 3 5 -2 3

المجموعة الرابعة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فرنسا 3 2 0 1 6 3 +3 6 2 أستراليا 3 2 0 1 3 4 -1 6 3 تونس 3 1 1 1 1 1 0 4 4 الدنمارك 3 0 1 2 1 3 -2 1

المجموعة الخامسة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 اليابان 3 2 0 1 4 3 +1 6 2 إسبانيا 3 1 1 1 9 3 +6 4 3 ألمانيا 3 1 1 1 6 5 +1 4 4 كوستاريكا 3 1 0 2 3 11 -8 3

المجموعة السادسة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 3 2 1 0 4 1 +3 7 2 كرواتيا 3 1 2 0 4 1 +3 5 3 بلجيكا 3 1 1 1 1 2 -1 4 4 كندا 3 0 0 3 2 7 -5 0

المجموعة السابعة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرازيل 3 2 0 1 3 1 +2 6 2 سويسرا 3 2 0 1 4 3 +1 6 3 الكاميرون 3 1 1 1 4 4 0 4 4 صربيا 3 0 1 2 5 8 -3 1

المجموعة الثامنة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرتغال 3 2 0 1 6 4 +2 6 2 كوريا الجنوبية 3 1 1 1 4 4 0 4 3 أوروجواي 3 1 1 1 2 2 0 4 4 غانا 3 1 0 2 5 7 -2 3

جدول مباريات كأس العالم 2022 - دور المجموعات

الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب قطر - الإكوادور الأحد 20 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر 2-0 استاد البيت إنجلترا - إيران الإثنين 21 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 15:00 مصر 2-6 استاد خليفة الدولي السنغال - هولندا الإثنين 21 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر 2-0 استاد الثمامة الولايات المتحدة - ويلز الإثنين 21 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر 1-1 استاد أحمد بن علي الأرجنتين - السعودية الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر 2-1 استاد لوسيل الدنمارك - تونس الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 14:00 تونس 0-0 استاد المدينة التعليمية المكسيك - بولندا الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر 0-0 استاد 974 فرنسا - أستراليا الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر 1-4 استاد الجنوب المغرب - كرواتيا الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 10:00 المغرب 0-0 استاد الثمامة ألمانيا - اليابان الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 10:00 المغرب 2-1 استاد خليفة الدولي إسبانيا - كوستاريكا الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر 0-7 استاد الثمامة بلجيكا - كندا الأربعاء 22 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر 0-1 استاد أحمد بن علي سويسرا - الكاميرون الخميس 23 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 10:00 المغرب 0-1 استاد الجنوب أوروجواي- كوريا الجنوبية الخميس 23 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 10:00 المغرب 0-0 استاد المدينة التعليمية البرتغال - غانا الخميس 23 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر 2-3 استاد 974 البرازيل - صربيا الخميس 23 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر 0-2 استاد لوسيل

الجولة الثانية:

المباراة الموعد النتيجة الملعب ويلز - إيران الجمعة 25 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر 2-0 استاد أحمد بن علي قطر - السنغال الجمعة 25 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 15:00 مصر 3-1 استاد الثمامة هولندا - الإكوادور الجمعة 25 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر 1-1 استاد خليفة الدولي إنجلترا - الولايات المتحدة الجمعة 25 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر 0-0 استاد البيت تونس - أستراليا السبت 26 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 11:00 تونس 1-0 استاد الجنوب بولندا - السعودية السبت 26 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 15:00 مصر 0-2 استاد المدينة التعليمية فرنسا - الدنمارك السبت 26 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر 1-2 استاد 974 الأرجنتين - المكسيك السبت 26 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر 0-2 استاد لوسيل اليابان - كوستاريكا الأحد 27 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر 1-0 استاد أحمد بن علي بلجيكا - المغرب الأحد 27 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 13:00 المغرب 2-0 استاد الثمامة كرواتيا - كندا الأحد 27 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر 1-4 استاد خليفة الدولي إسبانيا - ألمانيا الأحد 27 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر 1-1 استاد البيت الكاميرون - صربيا الإثنين 28 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر 3-3 استاد الجنوب كوريا الجنوبية - غانا الإثنين 28 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 15:00 مصر 2-3 استاد المدينة التعليمية البرازيل - سويسرا الإثنين 28 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر 0-1 استاد 974 البرتغال - أوروجواي الإثنين 28 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر 0-2 استاد لوسيل

الجولة الثالثة: