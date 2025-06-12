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A detailed view of the FIFA Club World Cup trophyGetty Images
شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 مباشرة عبر DAZN الآن
أحمد مجدي

جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

كأس العالم للأنديةالأهليمانشستر سيتيآوراوا ريد دياموندزالهلالالوداد الرياضيالترجي الرياضيريال مدريدالعينتشيلسييوفنتوسأتلتيكو مدريدباتشوكاسالزبورجبالميراسفلومينينسيبوتافوجوسياتل ساوندرزأوكلاند سيتيبنفيكابورتوباريس سان جيرمانإنتر مياميأولسان هيوندايإنتربايرن ميونخبوروسيا دورتموندكلوب ليون

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

بطولة مرتقبة بكل المقاييس نظرًا لشعبيتها الكبيرة مؤخرًا ولأنها تجري لأول مرة بنظام مختلف تمامًا للبطولة، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2025، البطولة التي تنتظرها الجماهير بشغف.

البطولة ستقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا في 8 مجموعات تم إجراء القرعة بينهم وتحديد المجموعات، وتشهد مشاركة 5 فرق عربية هي الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي.

بينما تحتشد الفرق الكبرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية لمواجهة بعضهم البعض والوصول إلى بطل أول نسخة لكأس العالم للأندية بالنظام الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025؟

كانت هناك مشاكل كبرى تتعلق بالبث المتعلق بمباريات بطولة كأس العالم للأندية اعتبارًا بفروق التوقيت في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا القيم المعروضة من الرعاة وما إلى ذلك.

لكن فيفا أعلن أن DAZN هي المنصة التي ستتولى بث كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، واصفًا إياها بأنها "منصة البثّ الرياضية الوحيدة في العالم التي تتمتع بقدرة وصول عالمية، إذ وضعت نصب عينيها توفير أفضل تجربة رقمية إلى عشاق الرياضة حول العالم مستخدمة أحدث البرامج التكنولوجية الرائدة عالمياً. نحن ملتزمون بتقديم تجربة يستمتع من خلالها جميع المشجعين بكلّ لحظات الإثارة التي تقدّمها هذه البطولة الراقية".

البطولةالقنوات الناقلة
كأس العالم للأندية 2025

DAZN

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 مباشرة عبر DAZN الآن
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كما ستوفر شبكة "إم بي سي" إذاعة مباريات عدة في البطولة لكنها لن تذيع البطولة بشكل كامل.

ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1بالميراس00000000
2بورتو00000000
3الأهلي00000000
4إنتر ميامي00000000

المجموعة الثانية

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1باريس سان جيرمان00000000
2أتلتيكو مدريد00000000
3بوتافوجو00000000
4سياتل ساوندرز00000000

المجموعة الثالثة

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1بايرن ميونخ00000000
2بنفيكا00000000
3بوكا جونيورز00000000
4أوكلاند سيتي00000000

المجموعة الرابعة

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1تشيلسي00000000
2فلامنجو00000000
3لوس أنجلوس00000000
4الترجي00000000

المجموعة الخامسة

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1ريفر بليت00000000
2مونتيري00000000
3أوراوا ريد دياموندز00000000
4إنتر00000000

المجموعة السادسة

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1فلومينينسي00000000
2بوروسيا دورتموند00000000
3أولسان هيونداي00000000
4صن داونز00000000

المجموعة السابعة

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1مانشستر سيتي00000000
2الوداد00000000
3العين00000000
4يوفنتوس00000000

المجموعة الثامنة

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1ريال مدريد00000000
2باتشوكا00000000
3ريد بول سالزبورج00000000
4الهلال00000000

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025 - دور المجموعات

الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الأهلي - إنتر مياميالأحد 15 يونيو 2025
03:00 السعودية ومصر		-هارد روك
بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي

الأحد 15 يونيو 2025

19:00 السعودية ومصر

-تي كيو إل
باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد

الأحد 15 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-روز باول
بالميراس - بورتوالإثنين 16 يونيو 2025
01:00 السعودية ومصر		-ميتلايف
بوتافوجو - سياتل ساوندرز

الإثنين 16 يونيو 2025

05:00 السعودية ومصر

-لومين فيلد
تشيلسي - لوس أنجلوس

الإثنين 16 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-مرسيدس بنز
بوكا جونيورز - بنفيكا

الثلاثاء 17 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر

-هارد روك
فلامنجو - الترجي

الثلاثاء 17 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر

-لينكون فاينانشال فيلد
فلومينينسي - بوروسيا دورتموند

الثلاثاء 17 يونيو 2025

19:00 السعودية ومصر

-ميتلايف
ريفر بليت - أوراوا ريد دياموندز

الثلاثاء 17 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-لومين فيلد
أولسان هيونداي - صن داونز

الأربعاء 18 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر

-إنتر أند كو
مونتيري - إنتر

الأربعاء 18 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر

-روز باول
مانشستر سيتي - الوداد

الأربعاء 18 يونيو 2025

19:00 السعودية ومصر

-لينكون فاينانشال فيلد
ريال مدريد - الهلال

الأربعاء 18 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-هارد روك
باتشوكا - ريد بول سالزبورج

الخميس 19 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر

-تي كيو إل
العين - يوفنتوس

الخميس 19 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر

-أودي فيلد

الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
بالميراس - الأهلي

الخميس 19 يونيو 2025

19:00 السعودية ومصر

-هارد روك
إنتر ميامي - بورتو

الخميس 19 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-تي كيو إل
سياتل ساوندرز - أتلتيكو مدريد

الجمعة 20 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر

-لومين فيلد
باريس سان جيرمان - بوتافوجو

الجمعة 20 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر

-روز باول
بنفيكا - أوكلاند سيتي

الجمعة 20 يونيو 2025

19:00 السعودية ومصر

-إنتر أند كو
فلامنجو - تشيلسي

الجمعة 20 يونيو 2025

21:00 السعودية ومصر

-لينكون فاينانشال فيلد
لوس أنجلوس - الترجي

السبت 21 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر

-جيوديس بارك
بايرن ميونخ - بوكا جونيورز

السبت 21 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر

-هارد روك
صن داونز - بوروسيا دورتموند

السبت 21 يونيو 2025

19:00 السعودية ومصر

-تي كيو إل
إنتر - أوراوا ريد دياموندز

السبت 21 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-لومين فيلد
فلومينينسي - أولسان هيونداي

الأحد 22 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر

-ميتلايف
ريفر بليت - مونتيري

الأحد 22 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر

-روز باول
يوفنتوس - الوداد

الأحد 22 يونيو 2025

19:00 السعودية ومصر

-لينكون فاينانشال فيلد
ريال مدريد - باتشوكا

الأحد 22 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-بانك أوف أمريكا
ريد بول سالزبورج - الهلال

الإثنين 23 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر

-أودي فيلد
مانشستر سيتي - العين

الإثنين 23 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر

-مرسيدس بنز

الجولة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
أتلتيكو مدريد - بوتافوجو

الإثنين 23 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-روز باول
سياتل ساوندرز - باريس سان جيرمان

الإثنين 23 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-لومين فيلد
الأهلي - بورتوالثلاثاء 24 يونيو 2025
04:00 السعودية ومصر		-ميتلايف
إنتر ميامي - بالميراسالثلاثاء 24 يونيو 2025
04:00 السعودية ومصر		-هارد روك
أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز

الثلاثاء 24 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-جيودس بارك
بايرن ميونخ - بنفيكا

الثلاثاء 24 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-بانك أوف أمريكا
تشيلسي - الترجي

الأربعاء 25 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر

-لينكون فاينانشال فيلد
لوس أنجلوس - فلامنجو

الأربعاء 25 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر

-كامبينج وورلد
بوروسيا دورتموند - أولسان هيونداي

الأربعاء 25 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-تي كيو إل
فلومينينسي - صن داونز

الأربعاء 25 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-هارد روك
إنتر - ريفر بليت

الخميس 26 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر

-لومين فيلد
مونتيري - أوراوا ريد دياموندز

الخميس 26 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر

-روز باول
يوفنتوس - مانشستر سيتي

الخميس 26 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-كامبينج وورلد
الوداد - العين

الخميس 26 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر

-أودي فيلد
باتشوكا - الهلال

الجمعة 27 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر

-جيوديس بارك
ريد بول سالزبورج - ريال مدريد

الجمعة 27 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر

-لينكون فاينانشال فيلد
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