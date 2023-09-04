تعرف على جدول مباريات وترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة للمباريات ونظام التصفيات..

كالعادة، تبدأ مبكرًا للغاية رحلة جديدة في أطول سلسلة تصفيات مؤهلة إلى منافسات كأس العالم، مع انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتتنافس 10 منتخبات هي قوام اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" على مقاعد القارة المؤهلة إلى النسخة الأكبر من كأس العالم، والتي تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا.

وتنطلق تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتتواصل على مدار عامين حتى سبتمبر 2025، وبإقامة 18 جولة تشهد 90 مباراة بين المنتخبات المشاركة في التصفيات.

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وفي التقرير التالي، يستعرض "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بداية من نظام التصفيات، وجدول المباريات والترتيب، والمزيد..

ما هو نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بداية من مونديال 2026 إلى 48 منتخبًا، فقد ارتفع عدد منتخبات أمريكا الجنوبية التي ستحصل على مقعد مباشر للتأهل إلى المونديال إلى 6 منتخبات، فيما سيحصل منتخب على مقعد في الملحق العالمي.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أرسل طلبًا إلى "فيفا" في أغسطس 2022 لعدم تغيير نظام التصفيات في القارة المعمول به منذ 1998، وهو الطلب الذي استجاب له الاتحاد الدولي.

وبذلك، فإن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ستقام بنظام مجموعة واحدة تضم 10 منتخبات تخوض فيما بينها مباريات ذهاب وعودة.

وتتأهل المنتخبات صاحبة أول ستة مراكز في نهاية التصفيات مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما سيحصل المنتخب صاحب المركز السابع على مقعد في الملحق العالمي، الذي يضم منتخبًا من كلٍ من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا وفريقين من الكونكاكاف في الملحق العالمي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

تملك شبكة قنوات "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنك مشاهدة مباريات كافة مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 عبر الشبكة القطرية.

جدول مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب باراجواي - بيرو الجمعة 8 سبتمبر 2023،

01:30 مصر والسعودية - أنطونيو أراندا كولومبيا - فنزويلا الجمعة 8 سبتمبر 2023،

02:00 مصر والسعودية - متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز الأرجنتين - الإكوادور الجمعة 8 سبتمبر 2023،

03:00 مصر والسعودية - مونومنتال أوروجواي - تشيلي السبت 9 سبتمبر 2023،

02:00 مصر والسعودية - سنتيناريو البرازيل - بوليفيا السبت 9 سبتمبر 2023،

03:45 مصر والسعودية - مانجويراو

جدول مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب بوليفيا - الأرجنتين الثلاثاء 12 سبتمبر 2023،

23:00 مصر والسعودية - هيرناندو سيليس الإكوادور - أوروجواي الأربعاء 13 سبتمبر 2023،

00:00 مصر والسعودية - استاديو رودريجو باز ديلجادو فنزويلا - باراجواي الأربعاء 13 سبتمبر 2023،

01:00 مصر والسعودية - مونومنتال دي ماتورين تشيلي - كولومبيا الأربعاء 13 سبتمبر 2023،

03:30 مصر والسعودية - مونومنتال دافيد أريانو بيرو - البرازيل الأربعاء 13 سبتمبر 2023،

05:00 مصر والسعودية - ملعب ليما الوطني

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

الترتيب المنتخب لعب فوز تعادل خسارة أهداف له أهداف عليه فارق الأهداف النقاط 1 البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بوليفيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تشيلي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 كولومبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 6 باراجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 7 أوروجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 8 بيرو 0 0 0 0 0 0 0 0 9 فنزويلا 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 -3

*تم خصم 3 نقاط من منتخب الإكوادور بسبب قضية تزوير وثائق ميلاد اللاعب بايرون كاستيلو في تصفيات كأس العالم 2022.